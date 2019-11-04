بلدية مسقط تصدر لائحة اشتراطات للأنشطة ذات العلاقة بالصحة العامة

مسقط - أنيسة العوفية

قررت بلدية مسقط، اعتماد اللائحة الصحية المتعلقة بالأنشطة ذات العلاقة بالصحة العامة، وفقاً للقرار رقم

219/2019، وجاء استنادا إلى قانون بلدية مسقط الصادر وفقًا للمرسوم السلطاني رقم 38/2015 وإلى الأمر المحلي رقم 1/ 2006 بشأن وقاية الصحة العامة، ولوائح الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة.

ونص القرار في مادته الأولى على توضيح كافة الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة المتعلقة بتقديم خدمات في هذا الجانب، على حين ألغت المادة الثانية القرار الإداري رقم (168/2011) والمتعلق باللائحة السابقة لاشتراطات الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة.

وتضمنت اللائحة الجديدة عدد (92) مادة قانونية للاشتراطات الصحية وموزعة على (19) فصلًا تضمنت أنشطة مختلفة، إذ تطرق الفصل الأول من اللائحة لخمس مواد تتعلق بالاشتراطات الصحية العامة للأنشطة ومنها وجوب تقديم مخطط هندسي لمكان إقامة أي نشاط قبل البدء فيه.

وشملت التفاصيل الخاصة بالمساحات وموافقات الجهات المعنية وتراخيصها، مع تفصيل لاشتراطات تصميم المبنى نفسه، وتوصيل خدماته من كهرباء وماء ومرافق صحية ونظافة وأعمال المكافحة، إلى جانب توصيف لاشتراطات السلامة الواجب توافرها، مع وجود بند للاشتراطات الصحية الخاصة بالعاملين ومساكنهم المُرفقة في الأنشطة التي تستدعي ذلك، كما تضمن الفصل الأول إشارة لعدم جواز إضافة أي نشاط أو مرافق للمحل إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من البلدية.