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البحرية السلطانية العمانية تحتفل بيومها السنوي ..وتخريج دفعة من الضباط الجامعيين

الإثنين 04 نوفمبر 2019 06:09 م بتوقيت مسقط

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معالي السيد وزير الداخلية يرعى الاحتفال ويقلد ميدالية الخدمة الطويلة والسلوك الحسن

 

فقرات عسكرية متنوعة وعروض موسيقية جسدت الاحتفال بيوم البحرية السلطانية العمانية

 

مسقط – الرؤية

احتفلت البحرية السلطانية العمانية، أمس الإثنين، بيومها السنوي الذي يوافق الثالث من نوفمبر كل عام، وذلك تحت رعاية معالي السيد حمود بن فيصل البوسيعدي وزير الداخلية.

 

وتضمنت فعاليات الحفل تخريج دفعة من الضباط الجامعيين، وتقديم عروض عسكرية متنوعة عكست ما يتمتع به منتسبو البحرية السلطانية العمانية من مهارة وكفاءة واقتدار لتؤكد ما تشهده البحرية السلطانية العمانية من اهتمام سام ورعاية كريمة من لدن مولانا جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة -حفظه الله وأبقاه-.

 بدأت فعاليات الاحتفال الذي أقيم على ميدان الاستعراض العسكري بقاعدة سعيد بن سلطان البحرية بعزف السلام السلطاني لمعالي السيد راعي المناسبة، بعدها أجرى معاليه تفتيشاً للصف الأمامي من طابور الاستعراض، ثم قلد ميدالية الخدمة الطويلة والسلوك الحسن لعدد من منتسبي البحرية السلطانية العمانية تقديراً لجهودهم المضنية في خدمة الوطن وقائده المفدى، ووزع معاليه الجوائز لأوائل خريجي دورة الضباط الجامعيين، بعد ذلك قدَّم طابور الاستعراض عروضاً عسكرية وموسيقية متنوعة، وعروضاً أخرى في الحركات الصامتة التي جسدت مدى التحديث والتطوير الذي شهدته البحرية السلطانية العمانية في ظل العهد الزاهر لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة - حفظه الله ورعاه - عقب ذلك قدمت الطوابير لوحة فنية على ميدان الاحتفال رسمت خلالها الرقم (49) دلالة على احتفالات السلطنة بالعيد الوطني (49) واسم (عُمان)، ثم قدمت موسيقى البحرية السلطانية العمانية استعراضا موسيقيا متنوعا.

 

 

توالت بعدها فقرات الاحتفال، وأنشد المشاركون نشيد البحرية السلطانية العمانية (بحرية المجد)، كما أدى المشاركون قسم الولاء ورددوا نداء التأييد، وهتفوا ثلاثا بحياة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة ـ حفظه الله ورعاه ـ بعدها عزف السلام السلطاني، إيذاناً بانتهاء فعاليات مراسم الاحتفال بيوم البحرية السلطانية العمانية.

 حضر المناسبة عدد من أصحاب المعالي الوزراء وقادة قوات السلطان المسلحة والجهات العسكرية والأمنية الأخرى، وعدد من المكرمين، وعدد من أصحاب السعادة، وعدد من كبار ضباط أسلحة قوات السلطان المسلحة والحرس السلطاني العماني وشرطة عمان السلطانية وشؤون البلاط السلطاني والجهات الأمنية الأخرى، وعدد من الملحقين العسكريين من الدول الشقيقة والصديقة، وعدد من كبار الضباط والضباط وضباط الصف المتقاعدين من البحرية السلطانية العمانية وعدد من المدعوين من عسكريين ومدنيين، وعدد من شيوخ وأعيان محافظتي جنوب وشمال الباطنة وجمع من منتسبي البحرية السلطانية العمانية.

 

 

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