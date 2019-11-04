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السلطنة تشارك في مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية الصناعية

الإثنين 04 نوفمبر 2019 05:54 م بتوقيت مسقط

السلطنة تشارك في مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية الصناعية

 

مسقط – الرؤية

تشارك السلطنة في الدورة الثامنة عشرة للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) خلال الفترة من 3 إلى 7 نوفمبر الجاري في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. ويترأس وفد السلطنة المهندس سامي بن سالم الساحب مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وبحضور سعادة لي يونغ المدير العام لليونيدو وممثلي الدول الأعضاء، بمشاركة 170 دولة.

ويهدف المؤتمر إلى صياغة مستقبل التصنيع، ومناقشة طرق تعزيز التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة كجزء من أهداف التنمية المستدامة الـ17 للأمم المتحدة.

وقال المهندس سامي بن سالم الساحب: نهدف إلى جعل قطاع الصناعات التحويلية محركاً للنمو، فقد قطعت الصناعات التحويلية في السلطنة شوطًا طويلاً مقارنة بما كانت عليه قبل 40 عامًا. كما نهدف في قطاع الصناعات التحويلية الحديثة إلى تضمين تقنيات التصنيع المتقدمة الناشئة عن الثورة الصناعية الرابعة مع التركيز بشكل كبير على الرفاهية والاستدامة البيئية في المنطقة وفي العالم، وتواصل السلطنة النهوض بقطاع الصناعات التحويلية إلى مراحل أكثر تقدماً بالرغم من تقلبات أسعار النفط، ونعمل حالياً على تطوير قواعد وحوافز ذكية تتيح لنا تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف واستراتيجية عمان الصناعية 2040.

وأكد الساحب التزام السلطنة تجاه التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، وأهداف التنمية المستدامة الـ 17 للأمم المتحدة. كما رحب الساحب بنظام الأمم المتحدة الإنمائي بما في ذلك شبكة المنسقين المقيمين والشبكة الميدانية.

وتعد "اليونيدو" واحدة من الشركاء الاستراتيجيين في تطوير استراتيجية عمان الصناعية 2040، حيث حقق التعاون مع اليونيدو نجاحًا ملموساً، بما في ذلك بناء القدرات في مجالي الإحصاءات الصناعية ومشاريع الاستراتيجية في وزارة التجارة والصناعة.

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