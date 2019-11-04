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إحالة متلاعب بأوزان السلع إلى الادعاء العام

الإثنين 04 نوفمبر 2019 05:54 م بتوقيت مسقط

إحالة متلاعب بأوزان السلع إلى الادعاء العام

 

مسقط – الرؤية

ضبطت الهيئة العامة لحماية المستهلك أحد المحلات التي تتلاعب في وزن السلع بالمخالفة لقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014، وفق المادتين (19و20) من القانون.

وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي ديوان عام الهيئة بلاغاً من أحد المستهلكين أفاد بقيامه بشراء حزمة ثوم موضح عليها بأنها  بوزن 800 جرام وبسعر ريال واحد، لكن عند وزنها بالميزان الموجود بالمحل اتضح وجود اختلاف في الوزن عما هو مُعلن، وبناءً عليه اتخذت الهيئة كافة الإجراءات اللازمة وتمَّ التأكد من الميزان الموجود بالمحل، واتضح أنه قد تعدى انتهاء فترة المعايرة، وغير مجدد من جهات الاختصاص، وعند وزن حزمة الثوم بميزان الهيئة الإلكتروني اتضح وجود فرق في وزن عدة عينات، بالمخالفة للمادتين (19) و(20) من قانون حماية المستهلك، وعلى ضوء ذلك تمَّ تحرير محضر ضبط وإحالة الملف للادعاء العام لاستكمال الإجراءات.

وتهيب الهيئة بالمستهلكين ضرورة الإبلاغ عن أي ممارسة يشتبه في أنها قد تؤدي إلى الإضرار بصحة وسلامة المستهلك وأمواله بشكل مباشر أو غير مباشر، كما تؤكد على المزودين بأهمية الالتزام بالقوانين والتشريعات الخاصة بحماية المستهلك تجنباً للمساءلة القانونية.

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إحالة متلاعب بأوزان السلع إلى الادعاء العام

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