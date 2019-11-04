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"إيشيان بينتس برجر" تطرح أطيافا جديدة من الألوان العربية

الإثنين 04 نوفمبر 2019 05:48 م بتوقيت مسقط

"إيشيان بينتس برجر" تطرح أطيافا جديدة من الألوان العربية

 

مسقط – الرؤية

طرحت أصباغ إيشيان بينتس برجر مجموعة جديدة من المنتجات والأطياف اللونية تمثل شغف المنطقة بجماليات الألوان، حيث تجسد اللوحة اللونية الجديدة أطيافاً من الألوان العربية. وتمثل اللوحة اللونية الجديدة لأصباغ إيشيان بينتس برجر التزامًا جريئًا للشركة يكمن في الخصائص الجغرافية والبيئية المتميزة بالإضافة إلى قيم المنطقة وثرائها الثقافي المُميز لها.

وتم ابتكار المجموعة اللونية الجديدة المتنوعة من خلال زيارة المتاحف والمواقع التراثية والوقوف عليها واستلهام جمالياتها في كل من السلطنة والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى دراسة الجوانب الثقافية والتاريخية والأدبية والزخارف والهندسة المعمارية والملابس والتقاليد الغنية والرائعة بالمنطقة، حيث تم استلهامها جميعاً ودمجها في عمليات اختيار الألوان من خلال الانتقال من التقليدية إلى الحداثة عبر الاستعانة بأسس مرجعية متأصلة في تلك البلدان.

 وباعتبارها شركة عالمية ذات مكانة رائدة، تحرص إيشيان بينتس برجر على التعرف على المكونات الثقافية والاجتماعية والفوارق الدقيقة الفريدة في المجتمعات التي تعمل فيها  فضلا عن حرصها على الافتخار بتراث تلك المجتمعات، لذلك جاءت علامتها التجارية كلوحة لونية مبتكرة تمثل الحماس للألوان في المنطقة من خلال تقديم "الألوان العربية".

 وكنتيجة لذلك قدمت الشركة مجموعة مختارة من 140 لونًا مقسمة إلى أربعة أقسام من الباستيل، والألوان الباردة والألوان الدافئة، والمحايدة مع 35 ظلاً من الظلال اللونية لكل فئة من تلك الفئات، حيث تتكون المجموعة من  105 ألوان للاستخدامات الداخلية، و35 لوناً للاستخدامات الخارجية، تسهم جميعها في إبراز حيوية وشغف المنطقة بالألوان لاستخدامها في طلاء المنازل والمساحات التجارية وغيرها. وخصصت الشركة وحدة عرض منفصلة للتسهيل على العملاء في تحديد النطاق اللوني والوصول إليه بسهولة ويسر، مع اتساع حجم العينات بقدرأكبر بكثير لمساعدة العملاء على تصور الظلال اللونية وتحديدها بسهولة.

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