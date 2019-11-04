خصومات وتسهيلات للحجز والسفر مع "ائتمانية" بنك العز

مسقط - الرؤية

أصبح بإمكان عملاء بنك العز الإسلامي الاستمتاع بالمزايا والتسهيلات التي توفرها البطاقات الائتمانية التيتانيوم والبلاتينيوم التي تتضمن العديد من المزايا والخدمات المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، والتي تم تصميمها بأعلى معايير الجودة لتلبي كافة احتياجات العملاء.

ويُعد بنك العز الإسلامي أول بنك إسلامي في السلطنة يُوفر بطاقات التيتانيوم والبلاتينيوم الائتمانية وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ضمن خطط بنك العز الإسلامي لتعزيز دوره الريادي لتوفير أحدث الحلول والوسائل التكنولوجية.

وتمنح بطاقة بنك العز الإسلامي الائتمانية التيتانيوم للعملاء دخولا مجانيا في عدد القاعات الخاصة بالمطارات في كل من الإمارات العربية المتحدة والسعودية والأردن والكويت ومصر، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على خدمات مجانية للإنترنت واستخدام الفاكس وقاعات المؤتمرات وغيرها من التسهيلات.

وتوفر البطاقة الائتمانية التيتانيوم الحصول على العديد من الخصومات في سلسلة من المطاعم في الشرق الأوسط وأفريقيا والحصول على خصومات بنسبة 15% عند التسوق عبر الإنترنت من موقع MARKVIP.COM كما يحصل حامل البطاقة على حماية استثنائية من الأنشطة المالية الاحتيالية.

وتوفر البطاقة الائتمانية البلاتينيوم خصومات عند التسوق في أكثر من 19 دولة والحصول على خصومات تصل إلى 6% عند التسوق من موقع REEBON ومن بين المزايا الأخرى أيضاً التي سوف يحصل عليها العملاء الذين يخططون للسفر الحصول على خصومات تصل إلى 30% عند الحجز للسفر عبر موقع clear trip وتوفير خدمات مصرفية عالية الجودة مع وجود استجابة سريعة لكافة المعاملات المصرفية ودخولا مجانيا في عدد من القاعات الخاصة في عدد من مطارات العالم وتأتي هذه الخدمات كجزء من حزم التسهيلات التي توفرها ماستر كارد في بطاقات بنك العز الإسلامي من ناحية أخرى يمكن لحاملي بطاقات الائتمان من بنك العز الإسلامي الآن التسوق بكل أمان عبر الإنترنت بوجود نظام الحماية "MasterCard secure" ويقوم النظام بالتعرف على العميل عبر عملية تحقق بسيطة.

وتستند بطاقات الائتمان من بنك العز الإسلامي إلى مبدأ القرض الحسن والذي يعد مبدأ شرعياً أصيلاً تستخدمه العديد من البنوك الإسلامية الرائدة في العالم لمنتج البطاقات الائتمانية لديها وقد تمت المصادقة على هذا المنتج من قبل هيئة الرقابة والفتوى الشرعية ببنك العز الإسلامي والبنك المركزي العماني. ويتيح هذا المنتج للعميل خيار دفع المبلغ الوارد في كشف الحساب كاملاً في نهاية الشهر أو تسوية المبلغ بأقساط مؤجلة بناء على معايير الحد الأدنى للدفع.