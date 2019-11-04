ميثاق للصيرفة الإسلامية يقدم عروضا على منتج تمويل السيارات بمميزات جذابة

مسقط – الرؤية

طرح ميثاق للصيرفة الإسلامية من بنك مسقط، العروض الخاصة بمنتج تمويل السيارات، تزامنًا مع احتفالات السلطنة بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد، وتشمل مزايا وتسهيلات متوافقة مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية بمعدل ربح يبلغ 4.9% سنوياً، شاملا تغطية تكافلية مجانية على الحياة.

ويقوم منتج "تمويل السيارات" من ميثاق على مبدأ المرابحة المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث يشتري ميثاق السيارة حسب المواصفات التي يقدمها الزبون، ومن ثم يبيعها للزبون بسعر معلوم زائدا ربحا متفقا عليه. ويستمر عرض منتج تمويل السيارات من ميثاق طيلة شهر نوفمبر، ويمكن للراغبين في الاستفادة من العرض وشراء سيارة الأحلام زيارة أقرب فرع لميثاق للصيرفة الإسلامية، كما يمكن للزبائن الراغبين في الاستفادة من التسهيلات والخدمات التي يُقدمها منتج "تمويل السيارات" والتعرف على مزايا المنتج أن يتواصلوا مع مركز اتصالات ميثاق للصيرفة الإسلامية على الرقم 24656666 للرد على كافة الاستفسارات والاتصالات أو زيارة أقرب فرع لميثاق في كافة محافظات السلطنة.

ويشهد منتج "تمويل السيارات" من ميثاق للصيرفة الإسلامية إقبالاً واسعاً من الجمهور للاستفادة من الميزات والتسهيلات المصرفية التي يقدمها ميثاق لكافة الزبائن، ويتوافد الزبائن إلى فروع ميثاق للصيرفة الإسلامية المنتشرة في كافة محافظات السلطنة للتعرف على مزايا المنتج والإجراءات المتبعة للاستفادة من التسهيلات التي يقدمها منتج "تمويل السيارات"، ومن أهمها تمويل لغاية 80% من قيمة السيارة وفترة سداد تصل إلى 8 سنوات بالنسبة للعمانيين و5 سنوات لغير العمانيين. ويشمل التمويل السيارات الجديدة والمستعملة وبإجراءات بسيطة وسهلة وتسهيلات تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومع ميثاق للصيرفة الإسلامية ما على الزبون سوى اختيار السيارة المناسبة وسيقوم فريق العمل في ميثاق بشرائها بأيسر الطرق وأسرعها.

ويمكن لكافة الزبائن الحصول على تمويل السيارات بشكل سريع من خلال تقديم الطلب في أي فرع من فروع ميثاق للصيرفة الإسلامية والمنتشرة في كافة محافظات السلطنة حيث يحظى منتج "تمويل السيارات" بالثقة من قبل زبائن ميثاق والجمهور بشكل عام وذلك للاستفادة من المزايا والتسهيلات التي يتم تقديمها وتعد هذه الفترة فرصة للاستفادة من هذه التسهيلات واقتناء سيارة الأحلام بمزايا وخدمات متطورة.

ويحرص ميثاق للصيرفة الإسلامية على تطوير المنتجات وتقديم خدمات تواكب كافة المستجدات الحالية والمستقبلية، ويمر كل منتج من منتجات ميثاق للصيرفة الإسلامية عبر مجموعة من إجراءات مراجعة الالتزام بأحكام الشريعة من قبل هيئة الرقابة الشرعية.