"شوبارد" تدعم سباق الرالي "ميلي ميليا جرين"

مسقط – الرؤية

تتواصل الشراكة التاريخية بين شوبارد ورالي ميلي ميليا بتقديم الدعم لسباق ميلى ميليا جرين، وهو سباق التحمل الأول المسؤول والصديق للبيئة.

وترتبط شوبارد منذ عام 1988م، بشكل فعال بهذا الحدث الذي أطلق عليه إنزو فيراري اسم "أجمل سباق في العالم" واختارت تقديم الدعم للسباقات العرضية الجديدة لرالي ميلى ميليا الإيطالي الشهير، وذلك كجزء من فلسفة التزامها الأخلاقي. وهذه الشراكة هي أفضل مثال على الوسيلة التي يمكن من خلالها الجمع بين شغف شوبارد بالسيارات ورحلتها إلى الرفاهية المستدامة ضمن نفس الديناميكية.

وكانت شوبارد حاضرة في خط البداية في مدينة بريشيا الايطالية كشريك وضابط وقت رسمي في المرحلة الأولى من السباق، والتي شارك فيها 35 سيارة ذات محركات كهربائية أو هجينة.

وشهد السباق، على مدى ثلاثة أيام، مشاركة السائقين في 3 جولات مختلفة، الأولى كانت سباق اليوم الأول في وسط مدينة بريشا التاريخية، والثانية عبر الطريق الممتدة من بريشا إلى ميلانو، والثالثة والأخيرة بين ميلانو ومركز ليناتي للسواقة.

وعند الخط النهائي لحلبة سباق ليناتي، قامت شوبارد بإهداء السائق الشهير جان ماريا اغهام والممثل الشهيرة روسيلا كونتي، اللذين فازا بالسباق بسيارة تيسلا موديبل 3، ساعة خاصة تم تصميمها لهذا السباق، وهي ساعة شوبارد سباق ميلى ميليا بالألوان، وتزهو بميناء باللون الأخضر الطبيعي.