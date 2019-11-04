الإثنين, 04 نوفمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
32 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

سعر نفط عمان يتجاوز 60 دولارا

الإثنين 04 نوفمبر 2019 12:58 م بتوقيت مسقط

سعر نفط عمان يتجاوز 60 دولارا

 

مسقط - العمانية

بلغ سعر نفط عُمان الرسمي في بورصة دبي للطاقة تسليم شهر ديسمبر القادم، اليوم الاثنين 61.87 دولار أمريكي.

وأفادت بورصة دبي للطاقة، أن سعر نفط عمان شهد ارتفاعا بلغ دولارين مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي الذي بلغ 59.87 دولار أمريكي.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

17 يونيو 2019

سعر نفط عمان يتجاوز 60 دولارا

المزيد

12 يوليو 2019

سعر نفط عمان يتجاوز 66 دولارا

المزيد

21 أغسطس 2019

سعر نفط عمان يتجاوز 60 دولارا

المزيد

25 أكتوبر 2019

سعر نفط عمان يتجاوز 60 دولارا

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

بدء التأثيرات غير المباشرة للإعصار المداري "مها"

المحليات - أخبار

آخر مستجدات الإعصار المداري "مها" في بحر العرب

المحليات - أخبار

بدء التشغيل التجاري لتوسعة رصيف ميناء السويق.. وزيادة حجم المناولة 3 أضعاف

الاقتصاد - محلي

المعولي رئيسا لمجلس الشورى للمرة الثالثة.. والعمري والسعدي نائبين بعد اقتراع إلكتروني سري

عمان - الدولة والشورى

ورشة "الاقتصاد الدائري" تسلط الضوء على مزايا إعادة تدوير المخلفات لتحقيق منافع اقتصادية

مبادرات الرؤية - جائزة الرؤية لمبادرات الشباب

"مسقط لتوزيع الكهرباء" تحذر من إهمال توصيلات الثلاجات العامة

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

بث مباشر لانتخابات مجلس الشورى 2019

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تطور "سريع" في الإعصار المداري "كيار" .. و"الدرجة الخامسة" تقترب

المحليات - أخبار

"مها" .. منخفض مداري في بحر العرب يتطور إلى عاصفة

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تحذر من ارتفاع الأمواج .. وخبراء: "كيار" ثاني أقوى إعصار بعد "جونو" في بحر العرب

المحليات - أخبار

بالفيديو.. تعرف على مسار الإعصار المداري "كيار".. وأمطار متوقعة على صور وقريات ومسقط

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 3 عن الإعصار المداري "كيار"

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة