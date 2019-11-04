سعر نفط عمان يتجاوز 60 دولارا

مسقط - العمانية
بلغ سعر نفط عُمان الرسمي في بورصة دبي للطاقة تسليم شهر ديسمبر القادم، اليوم الاثنين 61.87 دولار أمريكي.
وأفادت بورصة دبي للطاقة، أن سعر نفط عمان شهد ارتفاعا بلغ دولارين مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي الذي بلغ 59.87 دولار أمريكي.
الإثنين 04 نوفمبر 2019 12:58 م بتوقيت مسقط
مسقط - العمانية
بلغ سعر نفط عُمان الرسمي في بورصة دبي للطاقة تسليم شهر ديسمبر القادم، اليوم الاثنين 61.87 دولار أمريكي.
وأفادت بورصة دبي للطاقة، أن سعر نفط عمان شهد ارتفاعا بلغ دولارين مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي الذي بلغ 59.87 دولار أمريكي.
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