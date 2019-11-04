بدء التأثيرات غير المباشرة للإعصار المداري "مها"

مسقط - الرؤية

أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى بدء التأثيرات غير المباشرة من الحالة المدارية "مها"، على أجواء السلطنة، وذلك بارتفاع موج البحر (3-4 م) على بحرالعرب وبحر عمان (2-3 م) تزامنا مع المد العالي بين الساعه (3-5) مساء اليوم و(3-5) صباح الغد مما يؤدي الى امتداد مياه البحر في المناطق الساحلية المنخفضة، وتدفق السحب الماطرة على سواحل محافظتي الوسطى وجنوب الشرقية من يوم غد.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني، قد أوضحت أن الاعصار المداري "مها" في بحر العرب المتمركز حاليا وسط بحر العرب قد تطور خلال الساعات الماضية الى إعصار مداري من الدرجة الثانية بسرعة رياح حول المركز (85-95 عقدة) ويبعد حاليا 730 كم عن أقرب نقطة في السلطنة (رأس مدركة) مع استمرار تحركه بإتجاه الغرب/ الشمال الغربي.