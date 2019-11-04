الإثنين, 04 نوفمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
32 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

بدء التأثيرات غير المباشرة للإعصار المداري "مها"

الإثنين 04 نوفمبر 2019 12:51 م بتوقيت مسقط

EIgzOS4WsAAvrCl

 

مسقط - الرؤية

أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى بدء التأثيرات غير المباشرة من الحالة المدارية "مها"، على أجواء السلطنة، وذلك بارتفاع موج البحر (3-4 م) على بحرالعرب وبحر عمان (2-3 م) تزامنا مع المد العالي بين الساعه (3-5) مساء اليوم و(3-5) صباح الغد مما يؤدي الى امتداد مياه البحر في المناطق الساحلية المنخفضة، وتدفق السحب الماطرة على سواحل محافظتي الوسطى وجنوب الشرقية من يوم غد.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني، قد أوضحت أن الاعصار المداري "مها" في بحر العرب المتمركز حاليا وسط بحر العرب قد تطور خلال الساعات الماضية الى إعصار مداري من الدرجة الثانية بسرعة رياح حول المركز (85-95 عقدة) ويبعد حاليا 730 كم عن أقرب نقطة في السلطنة (رأس مدركة) مع استمرار تحركه بإتجاه الغرب/ الشمال الغربي.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

02 نوفمبر 2015

رسميًا.. إنتهاء احتمالات التأثيرات المباشرة للإعصار "شابالا" على السلطنة

المزيد

30 أكتوبر 2019

آخر تحديث للإعصار المداري في بحر العرب

المزيد

28 أكتوبر 2019

بالفيديو.. آخر تحديث للمسار المتوقع للإعصار المداري في بحر العرب

المزيد

27 أكتوبر 2019

اليوم وغدا .. تأثيرات غير مباشرة للإعصار المداري على أجواء السلطنة

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

بدء التأثيرات غير المباشرة للإعصار المداري "مها"

المحليات - أخبار

آخر مستجدات الإعصار المداري "مها" في بحر العرب

المحليات - أخبار

بدء التشغيل التجاري لتوسعة رصيف ميناء السويق.. وزيادة حجم المناولة 3 أضعاف

الاقتصاد - محلي

المعولي رئيسا لمجلس الشورى للمرة الثالثة.. والعمري والسعدي نائبين بعد اقتراع إلكتروني سري

عمان - الدولة والشورى

ورشة "الاقتصاد الدائري" تسلط الضوء على مزايا إعادة تدوير المخلفات لتحقيق منافع اقتصادية

مبادرات الرؤية - جائزة الرؤية لمبادرات الشباب

"مسقط لتوزيع الكهرباء" تحذر من إهمال توصيلات الثلاجات العامة

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

بث مباشر لانتخابات مجلس الشورى 2019

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تطور "سريع" في الإعصار المداري "كيار" .. و"الدرجة الخامسة" تقترب

المحليات - أخبار

"مها" .. منخفض مداري في بحر العرب يتطور إلى عاصفة

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تحذر من ارتفاع الأمواج .. وخبراء: "كيار" ثاني أقوى إعصار بعد "جونو" في بحر العرب

المحليات - أخبار

بالفيديو.. تعرف على مسار الإعصار المداري "كيار".. وأمطار متوقعة على صور وقريات ومسقط

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 3 عن الإعصار المداري "كيار"

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة