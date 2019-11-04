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مقطوعات

الإثنين 04 نوفمبر 2019 10:26 ص بتوقيت مسقط

مقطوعات

أمين دراوشة | أديب فلسطيني

 

  1. رفاق:
    أيها الرفاق
    حقا
    لم يعد يهمني نمرة أحذيتكم
    ولا جلود التماسيح التي تدفئكم
    وحلاوة رائحة تبغكم
    لم تعد كتاباتكم تعنيني
    عن جهل الناس البسطاء
    ومدارسكم اللعينة
    ما يقلقني
    حقا
    كم ثمن كيلو الخبز في المخيمات؟
    هنا وهناك

 

  1. فلاح:
    يقول الفلاح العائد من أرضه المحروقة:
    لا ينمو في قلبي غير شجر الزقوم...
    يزهر، يتطاول، يتجذر
    على مهل
    تكبر أغصانها
    تثمر بغزارة محملة برؤوس الشياطين
    ترى من أبدع كل هذا السواد؟
    كيف له أن يواجه عناد من لا يعرف غير زراعة اﻷرض؟

 

  1. حزن

 


  1. حزين كحبة كرز
    اقتطفت...
    سقطت دون رحمه
    في فم سياسي
     

-2-
حزين كفتاة لاجئة
اقتطفت...
وقعت...
في شباك سياسي محنط
 


  1. حزين كشاب
    رحل يبحث عن غد
    اقتطف...
    هوى في مصيدة قواد سياسي

 

  1. فدائي

شجرة التين الشوكي
وحدها أشواكها ما يضمن لها...
الوقوف الشامخ كفدائي يعرف الطريق

 

 

  1. وجدان
    ابنتنا الشقراء
    تجبل خبز أحلامنا
    نخطف لحظة الندى
    وجداننا...

             خرزتنا

             لا تنسى، لا تهمل

            سماؤنا الزرقاء

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