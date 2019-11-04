الإثنين, 04 نوفمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
29 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الرؤية اليوم
  4. عرض الخبر

تسليم الشهادات للأوائل.. وتقليد ميدالية الخدمة الخاصة لعدد من المنتسبين

الحرس السلطاني العماني يحتفل بيومه السنوي وتخريج دفعة من الجنود المستجدين

الإثنين 04 نوفمبر 2019 09:27 ص بتوقيت مسقط

ABR_2106
ABR_2075
ABR_2114
ABR_2134
ABR_2141
ABR_2156
ABR_2163
ABR_2183
ABR_2214
ABR_2369
DSC_1760
DSC_9679
DSC_9757
DSC_9788
DSC_9812
DSC_9843
DSC_9854
WRS_2889
WRS_3231
WRS_3241
WRS_3255
WRS_3273
الرئيسية

مسقط - الرؤية

 

احتفل الحرسُ السلطانيُّ العمانيُّ، صباح أمس، بيومه السنوي، الذي يُوافق الأول من نوفمبر من كل عام؛ وذلك تحت رعاية معالي الفريق جناب السيد منذر بن ماجد بن سعيد آل سعيد رئيس جهاز الاتصالات والتنسيق بالمكتب السلطاني.

وتضمَّن الاحتفال تخريج دفعة من الجنود المستجدين، وعددًا من الفقرات المتنوعة التي تجسد ما وصل إليه الحرس السلطاني العماني من تطوير وتحديث، في ظل القيادة الحكيمة لجلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة -حفظه الله ورعاه. وبدأت فقرات الاحتفال -الذي أقيم على ميدان الاستعراض بقيادة الحرس السلطاني العماني- بعزف السلام السلطاني لدى وصول معالي راعي المناسبة، والذي قام باستعراض الصف الأمامي من طابور العرض. وبعد ذلك، قدم طابور العرض اللوحة الاستعراضية التي اشتملت على عدد من التشكيلات المختلفة والنماذج الرمزية المتنوعة بما جسَّدته مما يحظى به الحرس السلطاني العماني من اهتمام سام وعناية كريمة من لدن مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة -حفظه الله ورعاه- وعكست مدى المهارة التي يتمتع بها منتسبو الحرس السلطاني العماني، كما قدم طابور العرض استعراضا بالمسير البطيء مرورا من أمام المنصة الرئيسية، تتقدمهم راية الحرس السلطاني العماني. وقام معالي الفريق جناب السيد رئيس جهاز الاتصالات والتنسيق بالمكتب السلطاني بتسليم الشهادات لأوائل خريجي الدفعة من الجنود المستجدين.

وبهذه المناسبة، قام معالي الفريق جناب السيد راعي الحفل بتقليد ميدالية الخدمة الخاصة لعدد من منتسبي الحرس السلطاني العماني؛ وذلك نظير الجهود التي بذلوها خلال خدمتهم، وتقديرا لإخلاصهم في خدمة الوطن وجلالة القائد الأعلى للقـوات المسلحة -حفظه الله ورعاه- وتفانيهم في أداء واجبهم الوطني المقدس.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

01 نوفمبر 2017

الحرس السلطاني العماني يحتفل بيومه السنوي وتخريج دفعة من الجنود المستجدين

المزيد

01 نوفمبر 2016

الحرس السلطاني العماني يحتفل بيومه السنوي وتخريج دفعة جديدة من الجنود .. وميدالية الخدمة الخاصة لعدد من المنتسبين

المزيد

31 أكتوبر 2017

دفعة جديدة في احتفال الحرس السلطاني العماني بيومه السنوي

المزيد

31 أكتوبر 2018

الحرس السلطاني العماني يحتفل بيومه السنوي

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

آخر مستجدات الإعصار المداري "مها" في بحر العرب

المحليات - أخبار

بدء التشغيل التجاري لتوسعة رصيف ميناء السويق.. وزيادة حجم المناولة 3 أضعاف

الاقتصاد - محلي

المعولي رئيسا لمجلس الشورى للمرة الثالثة.. والعمري والسعدي نائبين بعد اقتراع إلكتروني سري

عمان - الدولة والشورى

ورشة "الاقتصاد الدائري" تسلط الضوء على مزايا إعادة تدوير المخلفات لتحقيق منافع اقتصادية

مبادرات الرؤية - جائزة الرؤية لمبادرات الشباب

"مسقط لتوزيع الكهرباء" تحذر من إهمال توصيلات الثلاجات العامة

المحليات - أخبار

حظر صيد وجمع الصفيلح باستثناء 10 أيام

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

بث مباشر لانتخابات مجلس الشورى 2019

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تطور "سريع" في الإعصار المداري "كيار" .. و"الدرجة الخامسة" تقترب

المحليات - أخبار

"مها" .. منخفض مداري في بحر العرب يتطور إلى عاصفة

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تحذر من ارتفاع الأمواج .. وخبراء: "كيار" ثاني أقوى إعصار بعد "جونو" في بحر العرب

المحليات - أخبار

بالفيديو.. تعرف على مسار الإعصار المداري "كيار".. وأمطار متوقعة على صور وقريات ومسقط

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 3 عن الإعصار المداري "كيار"

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة