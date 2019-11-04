الحرس السلطاني العماني يحتفل بيومه السنوي وتخريج دفعة من الجنود المستجدين

مسقط - الرؤية

احتفل الحرسُ السلطانيُّ العمانيُّ، صباح أمس، بيومه السنوي، الذي يُوافق الأول من نوفمبر من كل عام؛ وذلك تحت رعاية معالي الفريق جناب السيد منذر بن ماجد بن سعيد آل سعيد رئيس جهاز الاتصالات والتنسيق بالمكتب السلطاني.

وتضمَّن الاحتفال تخريج دفعة من الجنود المستجدين، وعددًا من الفقرات المتنوعة التي تجسد ما وصل إليه الحرس السلطاني العماني من تطوير وتحديث، في ظل القيادة الحكيمة لجلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة -حفظه الله ورعاه. وبدأت فقرات الاحتفال -الذي أقيم على ميدان الاستعراض بقيادة الحرس السلطاني العماني- بعزف السلام السلطاني لدى وصول معالي راعي المناسبة، والذي قام باستعراض الصف الأمامي من طابور العرض. وبعد ذلك، قدم طابور العرض اللوحة الاستعراضية التي اشتملت على عدد من التشكيلات المختلفة والنماذج الرمزية المتنوعة بما جسَّدته مما يحظى به الحرس السلطاني العماني من اهتمام سام وعناية كريمة من لدن مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة -حفظه الله ورعاه- وعكست مدى المهارة التي يتمتع بها منتسبو الحرس السلطاني العماني، كما قدم طابور العرض استعراضا بالمسير البطيء مرورا من أمام المنصة الرئيسية، تتقدمهم راية الحرس السلطاني العماني. وقام معالي الفريق جناب السيد رئيس جهاز الاتصالات والتنسيق بالمكتب السلطاني بتسليم الشهادات لأوائل خريجي الدفعة من الجنود المستجدين.

وبهذه المناسبة، قام معالي الفريق جناب السيد راعي الحفل بتقليد ميدالية الخدمة الخاصة لعدد من منتسبي الحرس السلطاني العماني؛ وذلك نظير الجهود التي بذلوها خلال خدمتهم، وتقديرا لإخلاصهم في خدمة الوطن وجلالة القائد الأعلى للقـوات المسلحة -حفظه الله ورعاه- وتفانيهم في أداء واجبهم الوطني المقدس.