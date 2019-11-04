استعراض التعاون بين السلطنة ومصر في مجالات التعليم العالي

مسقط - الرؤية

التقتْ مَعَالي الدُّكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية وزيرة التعليم العالي، معالي الدكتور خالد عاطف عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بجمهورية مصر العربية؛ وذلك على هامش مشاركة معاليها في حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في دورته الثامنة والعشرين بدار الأوبرا المصرية.

وبحثَ الجانبان -خلال اللقاء- أوجهَ التعاون المشترك بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وسبل تطوير التعاون للاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال، كما تطرق اللقاء إلى وضع الطلاب العمانيين في مؤسسات التعليم العالي المصرية. وزارت معاليها المجلس الأعلى للجامعات المصرية بجامعة القاهرة، كما زارت الملحقية الثقافية العمانية في القاهرة، وتفقَّدت مبنى الملحقية، والتقت العاملين بها، واطلعت على سير العمل بالملحقية.