اليوم .. البحرية السلطانية العمانية تحتفل بيومها السنوي

مسقط - الرؤية

تحتفلُ البحرية السُّلطانية العُمانية، صباح اليوم الإثنين، بيومها السنوي الذي يُوافق الثالث من نوفمبر من كل عام؛ وذلك بقاعدة سعيد بن سلطان البحرية، تحت رعاية معالي السيد حمود بن فيصل البوسيعدي وزير الداخلية.

ويتضمَّن برنامج الاحتفال تخريج دفعة من الضباط الجامعيين، وتقليد ميدالية الخدمة الطويلة والسلوك الحسن لعدد من منتسبي البحرية السلطانية العمانية، إضافة لعدد من الفعاليات المتنوعة. وتحظى البحرية السلطانية العمانية كباقي أسلحة قوات السلطان المسلحة الأخرى بالاهتمام الكبير والرعاية السامية الكريمة من لدن مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة -حفظه الله ورعاه- في مسيرة مباركة تعدُّ امتدادا لأمجاد عمان البحرية بأسلوب العصر وتقنياته، وتتجدَّد ذكرى يوم البحرية السلطانية العمانية في الثالث من نوفمبر من كل عام ذكرى تسليم الراية للبحرية السلطانية العمانية من لدن المقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة -حفظه الله ورعاه.