الإثنين, 04 نوفمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
29 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

وكيل "الإعلام" يفتتح معرض الشركات الطلابية "رائدون" في بركاء

الإثنين 04 نوفمبر 2019 09:20 ص بتوقيت مسقط

EIcjIleWwAEwLsG
EIcjIlgXUAYX6_8
EIcjIlkWsAA63oh
EIcjIldWwAACevi

بركاء - العمانية

 

افتتح أمس بولاية بركاء معرض الشركات الطلابية "رائدون" في نسخته الرابعة الذي تنظمه المديرية العامة.

للتربية والتعليم بمحافظة جنوب الباطنة بالتعاون مع المركز الوطني للتوجيه المهني وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بالمحافظة ويستمر يومين، رعى الافتتاح سعادة علي بن خلفان الجابري وكيل وزارة الإعلام بحضور سعادة عبد الله بن محمد البريكي والي بركاء وحمد بن خلفان الراشدي مدير عام تعليمية جنوب الباطنة والمهندس حمود بن سالم السعدي رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة جنوب الباطنة وعدد من المسؤولين.

ويضم المعرض 40 شركة طلابية من مختلف مدارس المحافظة لعرض منتجات الطلبة؛ حيث يعد نافذة تسويقية لهم يتنافسون فيما بينهم بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق الأهداف المرجوة له كما سيصاحب المعرض مسابقة يتم من خلالها تتويج أفضل شركة طلابية على مستوى مدارس المحافظة. ويهدف المعرض إلى تعزيز ثقافة ريادة الأعمال لدى الطلبة وتشجيعهم على المنافسة والابتكار في تأسيس شركاتهم الريادية واستكشاف الطموحات الكامنة لديهم والفرص المختلفة في سوق العمل.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

20 مارس 2017

افتتاح معرض "رائدون" للشركات الطلابية في جنوب الباطنة

المزيد

17 مارس 2019

65 متنافسًا يبرزون أفكارهم الإبداعية في معرض الشركات الطلابية

المزيد

23 مارس 2016

اختيار الشركات الطلابية المشاركة في معرض "رواد غايته"

المزيد

31 مارس 2018

وكيل الإعلام يرعى معرض صور كأس خليجي 23

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

آخر مستجدات الإعصار المداري "مها" في بحر العرب

المحليات - أخبار

بدء التشغيل التجاري لتوسعة رصيف ميناء السويق.. وزيادة حجم المناولة 3 أضعاف

الاقتصاد - محلي

المعولي رئيسا لمجلس الشورى للمرة الثالثة.. والعمري والسعدي نائبين بعد اقتراع إلكتروني سري

عمان - الدولة والشورى

ورشة "الاقتصاد الدائري" تسلط الضوء على مزايا إعادة تدوير المخلفات لتحقيق منافع اقتصادية

مبادرات الرؤية - جائزة الرؤية لمبادرات الشباب

"مسقط لتوزيع الكهرباء" تحذر من إهمال توصيلات الثلاجات العامة

المحليات - أخبار

حظر صيد وجمع الصفيلح باستثناء 10 أيام

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

بث مباشر لانتخابات مجلس الشورى 2019

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تطور "سريع" في الإعصار المداري "كيار" .. و"الدرجة الخامسة" تقترب

المحليات - أخبار

"مها" .. منخفض مداري في بحر العرب يتطور إلى عاصفة

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تحذر من ارتفاع الأمواج .. وخبراء: "كيار" ثاني أقوى إعصار بعد "جونو" في بحر العرب

المحليات - أخبار

بالفيديو.. تعرف على مسار الإعصار المداري "كيار".. وأمطار متوقعة على صور وقريات ومسقط

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 3 عن الإعصار المداري "كيار"

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة