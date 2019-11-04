وكيل "الإعلام" يفتتح معرض الشركات الطلابية "رائدون" في بركاء

بركاء - العمانية

افتتح أمس بولاية بركاء معرض الشركات الطلابية "رائدون" في نسخته الرابعة الذي تنظمه المديرية العامة.

للتربية والتعليم بمحافظة جنوب الباطنة بالتعاون مع المركز الوطني للتوجيه المهني وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بالمحافظة ويستمر يومين، رعى الافتتاح سعادة علي بن خلفان الجابري وكيل وزارة الإعلام بحضور سعادة عبد الله بن محمد البريكي والي بركاء وحمد بن خلفان الراشدي مدير عام تعليمية جنوب الباطنة والمهندس حمود بن سالم السعدي رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة جنوب الباطنة وعدد من المسؤولين.

ويضم المعرض 40 شركة طلابية من مختلف مدارس المحافظة لعرض منتجات الطلبة؛ حيث يعد نافذة تسويقية لهم يتنافسون فيما بينهم بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق الأهداف المرجوة له كما سيصاحب المعرض مسابقة يتم من خلالها تتويج أفضل شركة طلابية على مستوى مدارس المحافظة. ويهدف المعرض إلى تعزيز ثقافة ريادة الأعمال لدى الطلبة وتشجيعهم على المنافسة والابتكار في تأسيس شركاتهم الريادية واستكشاف الطموحات الكامنة لديهم والفرص المختلفة في سوق العمل.