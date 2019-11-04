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مهاتير محمد يدعو "آسيان" للاتحاد ضد ترامب وأوروبا بشأن التجارة العالمية

الإثنين 04 نوفمبر 2019 12:27 ص بتوقيت مسقط

مهاتير محمد يدعو "آسيان" للاتحاد ضد ترامب وأوروبا بشأن التجارة العالمية

ترجمة- رنا عبدالحكيم

حث رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، دول رابطة جنوب شرق آسيا "آسيان" على الاتحاد والتحدث بصوت واحد لمواجهة النزاعات التجارية العالمية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بهدف تجنب التعرض للترهيب.

وقال الزعيم الماليزي- في منتدى لرجال الأعمال في بانكوك بتايلاند- إن رابطة دول جنوب شرق آسيا- التي تضم 10 أعضاء- يجب أن تستفيد من سوقها البالغ عدد سكانه 650 مليون شخص للحصول على صوت أكبر على الساحة العالمية. وأضاف أن التكتل الاقتصادي الآسيوي يمكن أن يتعلم من الرئيس دونالد ترامب ورده التجاري، مستشهدا بالجهود المبذولة في الغرب لمقاطعة زيت النخيل الماليزي. وتابع مهاتير محمد "إذا قُلصت صادرات زيت النخيل الماليزية، فسوف نخفض بعضا من وارداتنا منهم". وأضاف "سنفعل بالضبط ما يفعله ترامب. إنه ليس رجلًا لطيفًا للغاية، لكنه يتخذ هذه القرارات ويمكننا أن نتعلمها حتى من أشخاص ليسوا لطيفين للغاية".

ونفى مهاتير محمد رغبته في خوض حرب تجارية، لكنه أوضح أنه في بعض الأحيان "عندما يتخذون قرارات ضارة بنا، يجب أن نقابلها بالمثل". وأضاف "إذا حاولت دائمًا التحدث بصوت واحد والتحرك بمفردك، سوف تتعرض للترهيب".

وفي حديثه عن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، قال إنها يمكن أن تستمر لمدة خمس سنوات على "أسوأ تقدير" إذا أعيد انتخاب ترامب العام المقبل. وتابع: "أعتقد أن الشعب الأمريكي ليس سعيدًا رغم أن البعض ربما يكون سعيدًا للغاية، لكن الكثير منهم ليسوا سعداء بالسياسات الحالية لحكومتهم، وكثيرون يعارضون هذه الحرب التجارية".

ويتجاهل ترامب اجتماعات آسيان للعام الثاني على التوالي، ويرسل مستوى تمثيل لوفد أمريكي منذ أن كثفت إدارة أوباما من المشاركة مع جنوب شرق آسيا في عام 2011.

ويسعى الزعماء الآسيويون في قمتهم إلى تحقيق انفراجة في المحادثات حول أكبر اتفاقية تجارية في العالم، وهي الشراكة الإقليمية الشاملة الاقتصادية التي تدعمها الصين، والتي تعرضت للخطر بسبب الطلبات التي قدمتها الهند في اللحظة الأخيرة بعد أن وافقت في وقت سابق على الشروط. سيغطي الاتفاق ثلث الاقتصاد العالمي.

ومن بين المشاركين في القمة، رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي وناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي ووفد أمريكي برئاسة وزير التجارة ويلبر روس ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين.

وقال مهاتير أيضًا إن الصين تفوقت على جنوب شرق آسيا ومناطق أخرى في التكنولوجيا الرقمية، وإن الفجوة أوضحت جزئيًا سبب عدم استخدام جنوب شرق آسيا "لسكانها استخدامًا تامًا". وقال إن منطقة آسيان تحتاج إلى الاندماج بشكل أفضل والقيام بحملات تثقيفية حتى يتسنى للأفراد والشركات التوسع في استخدام التكنولوجيا.

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