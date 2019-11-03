تونس تتصدر تصنيف لاعبي ولاعبات التنس ومصر في الوصافة

القاهرة – الوكالات

شهد التصنيف العالمي للاعبي التنس في نسختة الحديثة، تغييرات طفيفة بمراكز نجوم ونجمات العرب المحترفين، وذلك عقب النتائج التي تحققت مؤخرًا في مختلف البطولات.

وتراجع 4 لاعبين عرب في التصنيف العالمي لمنافسات فردي الرجال، مقابل لاعبين فقط تقدما للأمام، فيما حافظ 3 لاعبين على مراكزهم دون أيه تغييرات.

وحافظ التونسي مالك الجزيري على تصنيفه دون أي تغيير ليستمر في المرتبة 150 عالميًا، وعلى صعيد التصنيف العربي، مازال اللاعب يحافظ على صدارته بالمركز الأول، فيما تأخر المصري محمد صفوت مركزين للخلف، ليأتي في المرتبة 216 عالميًا، وعلى الصعيد العربي مازال اللاعب في المركز الثاني.

واستمر التونسي إسكندر منصوري على مركزه دون أي تقدم أو تراجع، ليأتي بالمرتبة 308 عالميًا، وعلى صعيد التصنيف العربي يأتي اللاعب في المرتبة الثالثة، وجاء المصري كريم مأمون في المرتبة 373 عالميًا والرابع عربيًا، في حين استمر التونسي عزيز دوقاز، بالمقعد 439 عالميًا دون أي تغيير، وعلى الصعيد العربي مازال في المرتبة الخامسة.

وتأخر المغربي آدم موندير 4 مراكز للوراء، ليحتل المرتبة 445 عالميًا ويأتي سادسًا على المستوى العربي، مثلما تراجع المصري يوسف حسام 6 مراكز، ليأتي في المرتبة 464 عالميًا والسابعة عربيًا، فيما تقدم المغربي الأمين وهاب مركزين للأمام، ليحتل المرتبة 654 عالميًا والثامنة عربيًا، متقدمًا على اللبناني هادي حبيب الذي صعد 14 مركزًا ليحتل المرتبة 713 عالميًا، ويحل تاسعًا على مستوى العرب.

أما عن التصنيف العالمي لمنافسات فردي السيدات، فتقدمت التونسية أُنس جابر مركزًا وحيدًا للأمام، لتأتي في المرتبة 77 عالميًا، ولازالت الأولى عربيا، وحلت خلفها المصرية ميار شريف، بعدما تقدمت 16 مركزًا للأمام لتأتي في المرتبة 207 عالميًا، لتواصل تحقيق أفضل تصنيف لها ولسيدات مصر في التنس على مر التاريخ، وتحتل المرتبة الثانية عربيًا.

وتقدمت المصرية ساندرا سمير 3 مراكز للأمام لتحتل المرتبة 380 عالميًا والثالثة عربيًا، متقدمة على العمانية فاطمة النبهاني التي تراجعت 5 مراكز للوراء، لتصبح رقم 590 عالميًا، والرابعة عربيًا.

وتراجعت الجزائرية إيناس إيبو 10 مراكز للخلف لتأتي في المرتبة 615 عالميًا والخامسة عربيًا، متقدمة على المصرية لميس الحسين في المرتبة 828 عالميًا والسادسة عربيًا، في حين تأخرت التونسية شيراز بشرى 8 مراكز للخلف، لتحتل المركز 1047 عالميًا، والسابعة عربيًا.