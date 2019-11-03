وفد باكستاني يطلع على تجربة السلطنة في مجال المستشفيات المراعية لسلامة المرضى

مسقط- الرؤية

استقبلت وزارة الصحة، ممثلة في المديرية العامة لمركز ضمان الجودة، وفداً صحياً ضم عدداً من مديري المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بجمهورية باكستان الإسلامية، وأعضاء من مكتب منظمة الصحة العالمية بجمهورية باكستان الإسلامية بهدف التعرف على تجربة السلطنة في تطبيق مبادرة منظمة الصحة العالمية للمستشفيات المراعية لسلامة المرضى.

الزيارة التي امتدت لثلاثة أيام اطلع خلالها الوفد على الأسس والمبادئ العملية والآليات الموضوعة لتنفيذ تطبيق مبادرة سلامة المرضى ومراحل التقييم في عدد من المؤسسات الصحية مثل مستشفى خولة، ومستشفى صحار، ومستشفى ستار كير، ومستشفى الرفاعة، والتعرف على تجربة هذه المستشفيات في تطبيق المبادرة.

وأجرى الوفد الزائر جلسات نقاشية مع الدكتورة قمراء بنت سعيد السريرية المديرة العامة لمركز ضمان الجودة بوزارة الصحة- وعدد من المسؤولين بالوزارة ومكتب منظمة الصحة العالمية بالسلطنة فيما يتعلق بتنفيذ مبادرة المستشفيات المراعية لسلامة المرضى، وكذلك التعرف على نظام الرعاية الصحية في السلطنة بشكل عام بما يشمله من قطاع الرعاية الصحية الأولية، وإدارة المستشفيات، ونظام المعلومات الصحية، ومشاركة القطاع الخاص.

واطلع وفد جمهورية باكستان الإسلامية الزائر على نظام الإبلاغ عن الأحداث الضائرة، ونظام المعلومات الصحية الإلكترونية (الشفاء) في المؤسسات الصحية، والتعرف على نظام الزيارات التفقدية للمستشفيات من قبل الادارة العليا والأقسام في المستشفيات لمراقبة سير العمل والإجراءات المتبعة بهذا الشأن.