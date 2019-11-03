"غرفة شمال الشرقية" تناقش أداء اللجان المؤقتة في الربع الثالث

إبراء – الرؤية

عقد مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الشرقية اجتماعه الخامس للعام الجار وبرئاسة علي بن سالم الحجري رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بالمحافظة وبحضور جميع أعضاء مجلس إدارة الفرع.

وناقش الأعضاء أداء اللجان المؤقتة في الربع الثالث من العام الحالي وأكّدوا أهميّة دورها في تحسين بيئة الأعمال والاستثمار ومساهمتها الفاعلة في تلبية احتياجات وتطلعات أصحاب وصاحبات الأعمال وجميع القطاعات الاقتصادية. واطلع الأعضاء على مؤشرات الأداء ونتائج وتوصيات بعض الندوات وورش العمل والبرامج التدريبية التي نفذتها.

وأكّد علي بن سالم الحجري أهمية رفد اللجان بخطط واستراتيجيات توضح البرامج والفعاليات الاقتصادية المزمع تنفيذها للعام القادم والفئات المستهدفة من مجتمع الأعمال بالمحافظة.

وناقش الأعضاء بعض المبادارات والفعاليات الاقتصادية المقرر تنظيمها، ومنها تسيير الوفود التجارية المتخصصة من أصحاب وصاحبات الأعمال واستمرار عقد اللقاءات مع المؤسسات الحكومية والخبراء الاقتصاديين؛ وممثلي ولايات محافظة شمال الشرقية في مجلس الشورى للفترة التاسعة وتحقيق استفادة أكبر لرجال الأعمال؛ من خلال تفعيل اتفاقيات التعاون التي تم توقيعها مؤخرا مع جامعة الشرقية والكلية التقنية بإبراء والمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة شمال الشرقية، فضلا عن تعزيز المشاركات المحلية في المعارض التجارية التي تقام في السلطنة، وحث الشركات الأهلية على الاستفادة من مبادرة الغرفة الداعمة لها وفق الضوابط والاشتراطات التي تم إقرارها.