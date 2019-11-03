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"صناعية صور" تنظم معرض "صنع في عمان" في "سيتي ووك"

الأحد 03 نوفمبر 2019 08:05 م بتوقيت مسقط

"صناعية صور" تنظم معرض "صنع في عمان" في "سيتي ووك"

مسقط - الرؤية

تنظم المؤسسة العامة للمناطق الصناعية - مدائن، ممثلة في مدينة صور الصناعية، اليوم، معرض صنع في عمان للشركات والمصانع المستثمرة في المدينة الصناعية، تحت رعاية معالي الدكتور رشيد بن الصافي الحريبي، رئيس مجلس المناقصات، وذلك في القاعة الرئيسية لبوابة صور (سيتي ووك).

ويشارك في المعرض، الذي يستمر ليومين الكثير من المصانع للتعريف بمنتجاتها العمانية المختلفة، ومنها منتجات الغازات والبتروكيماويات، المنتجات السمكية وتنقية وتعبئة مياه الشرب، المنتجات الإسمنتية والسيراميك والرخام، منتجات صناعات القوارب والفايبرجلاس والأثاث الخشبي وغيرها، إلى جانب مشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات الصلة بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ويأتي تنظيم المعرض إيمانا من "مدائن" بأهمية إشراك الحملة الوطنية للترويج عن المنتجات العمانية (صنع في عمان) في مختلف الفعاليات والمناسبات الوطنية داخل السلطنة، وذلك تعزيزا لأهداف الحملة المتمثلة في جعل الأفراد العمانيين يفخرون بمنتجاتهم الوطنية وبث الوعي بأهمية شراء تلك المنتجات لدعم الاقتصاد الوطني، وتشجيع المستهلكين من المواطنين والمقيمين على شراء السلع المنتجة محليًّا، وإيجاد ولاء للمنتجات التجارية المحلية، والوعي بوجود مردود إيجابي لشراء المنتجات المحلية، وتعريف المواطنين والمقيمين بجودة المنتجات العمانية العالية ومقدرتها على المنافسة محليا وخارجيا من خلال تشجيع المستهلكين سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات على شراء السلع والخدمات المنتجة محليا.

ويشار إلى أنّ مدينة صور الصناعية تضم أكثر من ١٣٨ مشروعا في قطاعات ومجالات متنوعة وبحجم استثمار يصل إلى نحو مليار ونصف ريال عماني، وتبذل المدينة جهودا متواصلة لتوفير كافة المقومات اللازمة لجذب المستثمرين، بما في ذلك تطوير البنية الأساسية وتوفير كافة الخدمات الضرورية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص العمل للمواطنين.

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