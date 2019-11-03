بدء التشغيل التجاري لتوسعة رصيف ميناء السويق.. وزيادة حجم المناولة 3 أضعاف

السويق ـ طالب المقبالي

بدأت أمس عمليات التشغيل التجاري للتوسعة الإضافية للرصيف التجاري في ميناء السويق بمحافظة شمال الباطنة، بحضور معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل وعدد من المسؤولين والمختصين من الجهات الحكومية والخاصة.

وتشمل أعمال التوسعة الإضافية للرصيف التجاري لميناء السويق، التي أشرفت على تنفيذها شركة مرافي أسياد، تمديد الرصيف التجاري الحالي ليصبح الطول الإجمالي للرصيف التجاري لميناء السويق بعد أعمال التوسعة 300 متر، وعرض 40 متر وبعمق 5 أمتار.

وستسهم التوسعة في زيادة حجم المناولة 3 أضعاف، ورفع الطاقة الاستيعابية للميناء إلى 2 مليون طن سنوياً، لاستقبال سفن ضخمة، كما تم تخصيص جزء من هذه التوسعة للمواد السائبة، الأمر الذي سيعزز المكانة اللوجيستية للميناء ورفع كفاءته لاستقبال مختلف البضائع من الموانئ الخليجية والإقليمية. كما تم الانتهاء من تحديد منطقة الرسو وعمل المسوحات الهيدروغرافية لتكون متاحة للسفن مع توفير خدمات التزود بالوقود.

وتخطط الشركة لتوفير قاطرة (تاج) لخدمة قطر السفن ومكافحة الحرائق عند وقوعها في السفن، وقد تم التنسيق مع الجهات المختلفة لتوسعة أرض الميناء لمواكبة النمو المضطرد.

وأكد معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي، وزير النقل، أن التوسعة تأتي تعزيزًا لمكانة ميناء السويق باعتباره نافذة بحرية ونقطة جذب لأسواق إقليمية تساهم إيجابا في إنعاش السوق المحلي بالسلطنة. وستكون هذه الخطوة رافدا للأنشطة التجارية والاقتصادية للميناء، وسترفع قدرته على مواكبة النمو المتزايد، والارتقاء بخدمات مناولة البضائع الصادرة والواردة للسلطنة في مجالات متنوعة كالبضائع العامة والمواشي والخضروات والفواكه.

وأضاف معاليه أن الميناء يعد منصة للعديد من شركات القطاع الخاص لتطوير وتوفير خدمات مساندة داخل الميناء والمنطقة المحيطة به، حيث مكن 3 شركات عمانية من استثمار أراضي مخصصة داخل الميناء لإنشاء مخازن، كما أتاح فرصا أخرى للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال النقل والتخزين والخدمات اللوجيستية.

ومن جانبه أشار الدكتور أحمد بن محمد العبري، الرئيس التنفيذي لشركة مرافي اسياد، إلى أنّ الأعمال التجارية للميناء شهدت تطوراً لافتاً ومتسارعاً منذ بدء أولى عملياته التجارية في سبتمبر 2018م. وستسهم هذه الخطوة في زيادة حجم مناولة البضائع ورفع الفرص الاستثمارية والتجارية للميناء، مما سيعزز تطلعاتنا لدعم ظهور شركات ناشئة جديدة على مستوى السوق المحلي تعمل في قطاع التصدير والاستيراد، وإنشاء وكالات بحرية متخصصة في التخليص الملاحي.