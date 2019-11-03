"الزراعة" تحتفل بيوم الشجرة في جامعة البريمي

البريمي - سيف المعمري

احتفلت وزارة الزراعة والثروة السمكية بيوم الشجرة في جامعة البريمي تحت رعاية سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك وبحضور سعادة الدكتور أحمد بن ناصر البكري وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للزراعة.

وتضمن الحفل عددا من الفقرات، تخللها تقديم ورقتي عمل، جاءت الأولى بعنوان مُؤشرات الأداء للقطاع الزراعي المحقق في ٢٠١٨ و ٢٠١٩ وقدمها الدكتور محمد السيابي مدير دائرة الدراسات والتخطيط بوزارة الزراعة والثروة السمكية. وقدم الورقة الثانية الدكتور خير بن طوير البوسعيدي مدير مركز بحوث الإنتاج النباتي بالمديرية العامة للبحوث الزراعية والحيوانية بعنوان جهود الوزارة في التنمية المستدامة للقطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي.

وشاركت مدرسة صعراء بفقرة طلابية بعنوان ما أجمل الشجرة. وعقدت ورشتي عمل حول مراحل إكثار فسائل النخيل نسيجياً وتطعيم أشجار الفاكهة. وتجول راعي الحفل والحضور بالمعرض المصاحب، الذي تضمن أركاناً للمنتجات الزراعية ومنتجات العسل ومنتجات المرأة الريفية وطلاب جامعة البريمي وتجمع توائم عُمان وركن خاص بشركة بيئة وركن لفلج الصعراني. وتم توزيع ٢٠٠ شتلة على الحضور. وقام راعي الحفل والحضور بزراعة ٥٠ فسيلة نسيجية داخل حرم الجامعة. وأعلنت إدارة الزراعة والثروة الحيوانية بالبريمي عن إطلاق مسابقة بين المدارس على هامش الاحتفال لاختيار أجمل مجسم للشجرة.