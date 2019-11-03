الأحد, 03 نوفمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
27 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

برنامج لإعداد مقيمين فنيين لبطاقات كفاءة الطاقة

الأحد 03 نوفمبر 2019 08:01 م بتوقيت مسقط

برنامج لإعداد مقيمين فنيين لبطاقات كفاءة الطاقة

مسقط - الرؤية

بدأت المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس تنظيم برنامج تدريبي لإعداد مقيمين فنيين لهيئات تقويم المطابقة في مجال بطاقات كفاءة الطاقة، ويستمر لمدة 4 أيام. ويستهدف مختصي كفاءة الطاقة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس.

ويأتي البرنامج التدريبي استكمالاً لمشروع بطاقة كفاءة الطاقة للمكيفات بهدف بناء قدرات مقومين وخبراء فنيين لتنفيذ التقويم الفني لجهات تقويم المطابقة والفهم للمتطلبات الإدارية والقانونية والفنية لتعيين جهات تقويم المطابقة، والمتطلبات الفنية لطاقات كفاءة الطاقة والحدود الدنيا لكفاءة استهلاك الطاقة لمكيفات الهواء طبقاً لمتطلبات المواصفة (GSO 2530/2016) والمتطلبات اللازم توفرها في جهات منح الشهادات والمختبرات والتفتيش طبقاً لمتطلبات المواصفات الدولية (ISO 17065 / ISO 17025 / ISO 17020).،

ويناقش البرنامج عددا من المحاور، منها التعريف بالمتطلبات الفنية لتعيين جهات تقويم المطابقة في مجال إصدار بطاقات كفاءات الطاقة للمكيفات والمتطلبات الفنية اللازم التحقق منها من جهات تقويم المطابقة لإصدار بطاقات كفاءة الطاقة للمكيفات. ويتطرق إلى الإجراءات الخاصة باستخدام الأنظمة الإلكترونية لإصدار بطاقات كفاءة الطاقة وتعيين الجهات المقبولة والمتطلبات القانونية والإدارية والفنية المطلوب توفرها في الجهات المقبولة وآليات وأدوات التقويم القانوني والإداري طبقاً لمتطلبات التعيين، إلى جانب تطبيقات عملية للتقويم الإداري والقانوني لطلبات جهات تقويم المطابقة وتطبيقات عملية للتقويم الفني المكتبي والميداني لجهات تقويم المطابقة.

وقد بدأت وزارة التجارة والصناعة بتطبيق بطاقة كفاءة الطاقة للمكيفات في 25 يوليو لتعريف المستهلك بحجم استهلاك المكيف من الطاقة الكهربائية من خلال عدد النجوم ومقارنته مع الأجهزة الأخرى، فكلما زاد عدد النجوم زادت كفاءة المكيف وقل استهلاكه للطاقة الكهربائية، وقد بلغ عدد بطاقات كفاءة الطاقة التي تم إصدارها للمؤسسات والشركات 286 بطاقة عبر المنصة الإلكترونية لإصدار بطاقات كفاءة الطاقة.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

25 يوليو 2019

اليوم.. بدء التطبيق الإلزامي لبطاقة كفاءة الطاقة للمكيفات

المزيد

20 يناير 2019

تمديد مهلة تطبيق مواصفة كفاءة استهلاك الطاقة لمكيفات الهواء

المزيد

27 مايو 2018

مواصفة قياسية عمانية ملزمة لمتطلبات كفاءة الطاقة لمكيفات الهواء

المزيد

10 يوليو 2019

سلسلة اجتماعات للتعريف بآلية تطبيق بطاقة كفاءة الطاقة للمكيفات

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

بدء التشغيل التجاري لتوسعة رصيف ميناء السويق.. وزيادة حجم المناولة 3 أضعاف

الاقتصاد - محلي

المعولي رئيسا لمجلس الشورى للمرة الثالثة.. والعمري والسعدي نائبين بعد اقتراع إلكتروني سري

عمان - الدولة والشورى

"مسقط لتوزيع الكهرباء" تحذر من إهمال توصيلات الثلاجات العامة

المحليات - أخبار

حظر صيد وجمع الصفيلح باستثناء 10 أيام

الاقتصاد - محلي

تطور الحالة المدارية "مها" في بحر العرب الى إعصار مداري .. وتلاشي المنخفض المداري "كيار"

المحليات - أخبار

إعلان إجازة المولد النبوي الشريف للقطاعين العام والخاص

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

بث مباشر لانتخابات مجلس الشورى 2019

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تطور "سريع" في الإعصار المداري "كيار" .. و"الدرجة الخامسة" تقترب

المحليات - أخبار

"مها" .. منخفض مداري في بحر العرب يتطور إلى عاصفة

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تحذر من ارتفاع الأمواج .. وخبراء: "كيار" ثاني أقوى إعصار بعد "جونو" في بحر العرب

المحليات - أخبار

بالفيديو.. تعرف على مسار الإعصار المداري "كيار".. وأمطار متوقعة على صور وقريات ومسقط

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 3 عن الإعصار المداري "كيار"

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة