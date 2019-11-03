برنامج لإعداد مقيمين فنيين لبطاقات كفاءة الطاقة

مسقط - الرؤية

بدأت المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس تنظيم برنامج تدريبي لإعداد مقيمين فنيين لهيئات تقويم المطابقة في مجال بطاقات كفاءة الطاقة، ويستمر لمدة 4 أيام. ويستهدف مختصي كفاءة الطاقة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس.

ويأتي البرنامج التدريبي استكمالاً لمشروع بطاقة كفاءة الطاقة للمكيفات بهدف بناء قدرات مقومين وخبراء فنيين لتنفيذ التقويم الفني لجهات تقويم المطابقة والفهم للمتطلبات الإدارية والقانونية والفنية لتعيين جهات تقويم المطابقة، والمتطلبات الفنية لطاقات كفاءة الطاقة والحدود الدنيا لكفاءة استهلاك الطاقة لمكيفات الهواء طبقاً لمتطلبات المواصفة (GSO 2530/2016) والمتطلبات اللازم توفرها في جهات منح الشهادات والمختبرات والتفتيش طبقاً لمتطلبات المواصفات الدولية (ISO 17065 / ISO 17025 / ISO 17020).،

ويناقش البرنامج عددا من المحاور، منها التعريف بالمتطلبات الفنية لتعيين جهات تقويم المطابقة في مجال إصدار بطاقات كفاءات الطاقة للمكيفات والمتطلبات الفنية اللازم التحقق منها من جهات تقويم المطابقة لإصدار بطاقات كفاءة الطاقة للمكيفات. ويتطرق إلى الإجراءات الخاصة باستخدام الأنظمة الإلكترونية لإصدار بطاقات كفاءة الطاقة وتعيين الجهات المقبولة والمتطلبات القانونية والإدارية والفنية المطلوب توفرها في الجهات المقبولة وآليات وأدوات التقويم القانوني والإداري طبقاً لمتطلبات التعيين، إلى جانب تطبيقات عملية للتقويم الإداري والقانوني لطلبات جهات تقويم المطابقة وتطبيقات عملية للتقويم الفني المكتبي والميداني لجهات تقويم المطابقة.

وقد بدأت وزارة التجارة والصناعة بتطبيق بطاقة كفاءة الطاقة للمكيفات في 25 يوليو لتعريف المستهلك بحجم استهلاك المكيف من الطاقة الكهربائية من خلال عدد النجوم ومقارنته مع الأجهزة الأخرى، فكلما زاد عدد النجوم زادت كفاءة المكيف وقل استهلاكه للطاقة الكهربائية، وقد بلغ عدد بطاقات كفاءة الطاقة التي تم إصدارها للمؤسسات والشركات 286 بطاقة عبر المنصة الإلكترونية لإصدار بطاقات كفاءة الطاقة.