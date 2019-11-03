تسهيلات تمويلية من بنك مسقط لشراء وحدات "المزن ريزيدنس"

مسقط - الرؤية

اعتمد بنك مسقط مشروع "المزن ريزيدنس"، المطور من مجان للتعمير، لتقديم تسهيلات تمويلية للراغبين في شراء وحدات من المشروع الذي يعد من أحدث المشاريع العقارية بالسلطنة. وتم توقيع مذكرة تفاهم بهذا الشأن في المقر الرئيسي لبنك مسقط بمرتفعات المطار؛ ووقعها نيابة عن البنك عبدالله بن تمان المعشني نائب مدير عام المبيعات وتطوير المنتجات ببنك مسقط، ومحمد بن عبدالله الكندي الرئيس التنفيذي لشركة مجان للتعمير.

ويتميز مشروع "المزن ريزيدنس" بموقع مثالي في المنطقة المُحاذية لمشروع الموج مسقط، والتي تُعدّ واحدة من أسرع المناطق السكنية نموًا، ويتضمن المشروع شققاً سكنية بمواصفات راقية ويبلغ عددها 127 وحدة إضافة إلى 14 معرضًا تجارياً ومرافق رياضية ومساحات استرخاء ومواقف للقاطنين والمحلات التجارية لضمان توفير أعلى درجات الرفاهية للقاطنين. وصممت الشقق السكنية بمشروع المزن على مساحات وأحجام مختلفة تتراوح مساحاتها بين 75 مترا و140م²؛ حيث توجد شقق مكونة من غرفة وغرفتين وثلاث غرف بكامل الملحقات.

وأعرب عبدالله بن تمان المعشني نائب مدير عام المبيعات وتطوير المنتجات ببنك مسقط، عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم لتعزيز التعاون مع شركة مجان للتعمير لتقديم التسهيلات المصرفية للمشترين، مضيفاً أنَّ بنك مسقط من المؤسسات المالية الرائدة في مجال التمويل العقاري وتقديم التسهيلات المصرفية وسبق أن وقعنا مؤخرا عددا من مذكرات التفاهم مع مجموعة من الشركات والمؤسسات العقارية لتقديم التمويل لمشروعات سكنية في مختلف المناطق بمحافظة مسقط، لتعزيز دورنا في مجال تقديم التسهيلات والتمويل للراغبين في الاستثمار أو امتلاك منزل الأحلام في مختلف المشروعات العقارية التي تشهدها السلطنة، مقدمًا الشكر لكافة الشركات العقارية على الثقة والتعاون القائم في هذا المجال.

وأوضح محمد بن عبدالله الكندي الرئيس التنفيذي لشركة مجان للتعمير أن الشركة تعمل منذ إنشائها على تزويد القطاع العقاري بمنتجات عقارية ذات جودة وفي مواقع مميزة على مقربة من جميع الخدمات التي توفر متطلبات الحياة العصرية للسكان، مضيفًا أنَّ الأعمال الإنشائية في المشروع انطلقت منذ عدة أشهر وسيكون تسليم الوحدات للمشترين في نهاية الربع الثاني من عام 2020م، مؤكدًا أن الأعمال تسير وفق الجدول الزمني المحدد؛ حيث حرصت مجان للتعمير على توفير كل الظروف المثالية لإنجاز المشروع وفق أعلى المواصفات والمعايير وتسليم الوحدات في الوقت المحدد.