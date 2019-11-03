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10842 سائحا وزائرا إلى مواقع أرض اللبان و"سلوت الأثري"

الأحد 03 نوفمبر 2019 07:53 م بتوقيت مسقط

10842 سائحا وزائرا إلى مواقع أرض اللبان و"سلوت الأثري"

 

صلالة- العمانية

بلغ عدد زوار مواقع أرض اللبان بمُحافظة ظفار ومتنزه حصن سلوت الأثري بولاية بهلاء بمحافظة الداخلية في شهر أكتوبر الماضي 10842 سائحا وزائرا، وذلك حسب الإحصائية الواردة من دائرة مواقع أرض اللبان

بمكتب مستشار جلالة السلطان للشؤون الثقافية.

وأوضحت الإحصائية أنّ عدد زوار متنزه البليد الأثري ومتحف أرض اللبان بلغ  5226 زائرا فيما بلغ عدد زوار متنزه سمهرم الأثري 3750 زائرا بينما بلغ عدد زوار محمية وادي دوكة الطبيعية لأشجار اللبان 268 زائرا وموقع وبار الأثري 1414 زائرا فيما بلغ عدد زوار حصن سلوت الأثري 184 زائرا.

يشار إلى أنَّ البليد وسمهرم ووبار ووادي دوكة مواقع مسجلة ضمن قائمة التراث العالمي تحت مسمى مواقع أرض اللبان؛ حيث يقوم مكتب مستشار جلالة السلطان للشؤون الثقافية بتطوير وتزويد هذه المواقع بالمرافق الخدمية والجمالية بهدف تعزيز السياحة الثقافية والأثرية.

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