زيادة شهية الاستثمار العماني تدفع بقيم التداولات فوق 3 ملايين ريال

الرؤية - نجلاء عبدالعال

بدأَ المؤشرُ العام لسوق مسقط للأوراق المالية شهر نوفمبر "بداية خضراء"، وصلت به إلى مستوى 4007 نقاط، مع زيادة ملحوظة في شهية الاستثمار العماني -سواء المؤسسي أو الفردي- ارتفعت معها قيم التداولات لتقارب 3.22 مليون ريال، وهو أعلى مستوى منذ جلسة 4 سبتمبر الماضي، إلى جانب ارتفاع استثنائي في قيمة التداول بجلسة 3 أكتوبر بسبب صفقات خاصة.

وارتفعتْ القيمة السوقية للشركات بنسبة 0.06 بالمائة عن آخر يوم تداول بزيادة نحو 8 ملايين ريال، وقاربت 18.741 مليار ريال، فيما ارتفع مؤشر العائد الكلي إلى 4268 نقطة بزيادة 12 نقطة مثلت 0.28 في المائة.

وفيما يتعلق بأداء المؤشرات القطاعية، فقد أغلق مؤشر القطاع المالي عند مستوى 6492 نقطة، مضيفا نقطتين بنسبة 0.04 في المائة تقريبا، فيما خرج مؤشر القطاع الصناعي عند مستوى 4370 نقطة مضيفا 52 نقطة مثلت 1.2 في المائة فوق المستوى السابق، أما قطاع الخدمات فأغلق عند مستوى 1907 نقاط وبنسبة تراجع 0.14 في المائة، ووصل مؤشر السوق الشرعي إلى 544 نقطة.

وبلغتْ قيمة شراء غير العمانيين 55 ألف ريال وبنسبة 1.7 في المائة من إجمالي الشراء خلال الجلسة، فيما وصلت قيمة بيع غير العمانيين إلى 208 آلاف ريال وبنسبة 6.46 في المائة من إجمالي قيمة البيع خلال الجلسة؛ وبذلك وصل صافي بيع الاستثمار غير العماني الذي تم خلال الجلسة إلى 153 ألف ريال.

وتم، أمس، التداول على 28 ورقة مالية؛ ارتفعت منها 6 وانخفضت 6، فيما استقرت أسعار باقي الأوراق، وذلك بتنفيذ 278 عقدا، وتصدر سهم أسمنت عمان قائمة أسهم الشركات المرتفعة في السوق أمس بارتفاع إغلاقه بقيمة 12 بيسة مثلت 5.7 في المائة ارتفاعا ووصل إلى 0.223 ريال. وفي المقابل، جاءت قائمة أكثر الأسهم انخفاضا بصدارة سهم العمانية القطرية للتأمين والذي سجل انخفاضا بنسبة 3.2 في المائة بتراجع الإغلاق إلى 0.091 ريال، فيما حلت سندات أومنفيست الدائمة على رأس قائمة الأسهم الأكثر تداولا من حيث القيمة بتداولات بلغت 1.52 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 47.2 في المائة من إجمالي قيم التداولات في الجلسة.