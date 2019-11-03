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غدا.. السلطنة تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

الأحد 03 نوفمبر 2019 06:47 م بتوقيت مسقط

غدا.. السلطنة تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

مسقط - الرؤية

تحتفلُ السلطنة -مُمثلة في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية- غدا الثلاثاء، بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم.

وتنظِّم الوزارة بهذه المناسبة الخالدة حفلاً دينيًّا تحت رعاية سعادة علي بن خلفان الجابري وكيل وزارة الإعلام ، وسوف يقام الحفل بقاعة المحاضرات بجامع السلطان قابوس الأكبر بولاية  بوشر، في العاشرة صباحاً.

ويتضمَّن الحفل آيات من الذكر الحكيم وكلمة للوزارة يلقيها سلطان بن سعيد الهنائي المدير العام للوعظ والإرشاد بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية؛ حيث سيتحدث فيها عن المعاني العظيمة من الدروس والعبر التي تحتاج إليها الأمة الإسلامية، وكذلك سيعرج على المواقف الجلية من سيرة الحبيب محمد -عليه الصلاة والسلام- والصحابة، إضافة لمجموعة من الفقرات؛ منها: القصائد والأناشيد، وعرض مرئي يحكي سيرة الحبيب محمد -صلى الله عليه وسلم- وذلك من أجل ترجمتها في الواقع المعاش، وهو من تقديم الشيخ ناصر بن سليمان السابعي .

يأتي هذا الحفل ضمن الفعاليات التي تشارك بها الوزارة العالم الإسلامي، من أجل ترسيخ هذه المناسبات في عقول المسلمين، وترك الأثر العميق فيهم من حيث استيعاب الدروس والعظات التي تستدعي الوقوف والتأمل والاعتبار، وأخذ الزاد الروحي والمعنوي وسط ما تعاني منه الأمة من أحداث وتغيرات وفرقة، وإسقاط تلك الدروس على الواقع.

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