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وزير الخدمة المدنية يرعى مؤتمر الإستراتيجيات الحديثة في إدارة المخاطر

الأحد 03 نوفمبر 2019 06:47 م بتوقيت مسقط

وزير الخدمة المدنية يرعى مؤتمر الإستراتيجيات الحديثة في إدارة المخاطر

مسقط - الرؤية

رَعَى مَعَالي الشيخ خالد بن عُمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية، صباح أمس، مؤتمر "الإستراتيجيات الحديثة في إدارة المخاطر"، الذي تنظمه مؤسسة الفكر الإعلامي، خلال الفترة 3-5 نوفمبر الجاري، بفندق فريزر سويتس، وبحضور عدد من أصحاب السعادة الوكلاء وعدد من مسؤولي الدولة من القطاعين العام والخاص، ويشارك في المؤتمر العديد من المؤسسات الخليجية والإقليمية الأكاديمية والفنية لعرض التجارب الناجحة.

ويهدفُ المؤتمر إلى تقديم مبادئ إدارة الأزمات والكوارث والعمليات المتعلقة بإداراتها والتخفيف من آثارها، وتحديد الأدوار والمسؤوليات للمشاركين في إداراتها، وتعريف المشاركين بكيفية وضع إطار منهجي متكامل ومنظم لإدارة الأزمات والكوارث المحتملة، وحث المؤسسات والمنظمات على تبني آلية إنذار مبكر للأزمات.

ويناقش المؤتمر محاور عدة؛ أهمها: المفاهيم الأساسية في إدارة الأزمات والكوارث؛ حيث استعرض أنواع الأزمات والكوارث وأسبابها، ومراحل إدارة الأزمات والكوارث، وتحديد الأطراف المعنية وكيفية التعامل معها، وعرض مقومات إدارة الأزمات والكوارث من خلال حصر وتقييم المخاطر والتهديدات وعمل محفظة الأزمات، وتشكيل فريق إدارة الأزمات والكوارث وتدريب العاملين لمواجهتها.

كما يستعرض المؤتمر توفير اتصالات ملائمة لمواجهة الأزمات والكوارث ووضع خطط للمواجهة، والهيكل التنظيمي لوحدة إدارة الأزمات، وإدارة الأزمات رقميا وتكنولوجيا وإعلاميا، وكيفية الاستجابة للمخاطر الإلكترونية التي تستهدف البُنى الأساسية، وكيف تكون فعالاً أثناء الأزمات والكوارث من خلال التفاوض مع الجهات الدولية، وإدارة الأزمات السياسية وكيفية التعامل معها، ودور الأجهزة المعنية بإدارة الازمات والكوارث وأساليب التنسيق معها، وإدارة الأزمات والتعامل معها بمجال الأمن الغذائي، وحماية المنشآت الحيوية، ومناقشة أسلوب عمل السيناريوهات.

ويتخلل المؤتمر حلقتان؛ الأولى بعنوان "تطبيق القوانين الخمسة الذهبية لإسعاف الحالات الطارئة"، والحلقة الثانية بعنوان "الإدارة الإعلامية للمخاطر والأزمات".

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