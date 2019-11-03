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أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة تستقبل دفعة جديدة من الشرطة

الأحد 03 نوفمبر 2019 06:46 م بتوقيت مسقط

أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة تستقبل دفعة جديدة من الشرطة

 

مسقط - الرؤية

  استقبلت أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة، أمس الأحد الموافق  دفعة جديدة من المواطنين الملتحقين بشرطة عمان السلطانية من حملة دبلوم التعليم العام، وذلك بعد أن اجتازوا الاختبارات والفحوصات الطبية.

 ويخضع الملتحقون للمراحل التدريبية المختلفة التي تؤهلهم للقيام بالواجبات والمهام التي تضطلع بها شرطة عمان السلطانية، وتشمل المراحل التدريبية؛ المعارف الأساسية في علوم الشرطة والقانون والإسعافات الأولية إضافة إلى التطبيقات العملية.

  وعبّر عدد من الملتحقين عن سعادتهم بالالتحاق للعمل في جهاز شرطة عُمان السلطانية، واستعدادهم لتقديم الغالي والنفيس لخدمة هذا الوطن المعطاء.

وقال المواطن محمد بن غيث المعمري: "الحمد لله على قبولي بشرطة عمان السلطانية وسعادتي لا توصف في هذا اليوم، لكي أكوان أحد حماة الحق، حراس المبادئ، لأحذو حذو من سبقوني في هذا الجهاز وأبذل قصارى جهدي في سبيل خدمة هذا الوطن الغالي، متمنيا التوفيق لزملائي المستجدين".

 من جانبه أكد المواطن قصي بن محمد الحوسني، على سعادته وفخره بعد اختياره للعمل في شرطة عمان السلطانية وتوجه بالشكر الجزيل للعاملين بشرطة عمان السلطانية لمنحه وزملائه فرصة العمل كشرطة مستجدين، متعهداً أن يكون عند حسن ظنهم.

 

 

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