مجلس البحث العلمي يشارك في اجتماع عالمي للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بكوريا الجنوبية

مسقط – الرؤية

شارك مجلس البحث العلمي في البرنامج التدريبي رفيع المستوى لراسمي السياسات، وذلك بدعوة من المعهد الكوري للتخطيط والتقييم للعلوم والتكنولوجيا والابتكار وبالتعاون مع المركز العالمي للعلوم والتكنولوجيا والابتكار برعاية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، اليونسكو، والذي انعقد خلال الفترة من ٢٩أكتوبر إلى الأول من نوفمبر ٢٠١٩م، في كوريا الجنوبية.

وهدفت المشاركة للتعرف عن قرب على التجربة الكورية الجنوبية في مجال التخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل في مجالات العلوم والتقانة والابتكار، والخطط الوطنية الكورية لتمويل البحث والتطوير والابتكار والتي تبلغ أكثر من ٤.٥٪ من إجمالي الدخل القومي لكوريا الجنوبية، وهي من النسب الأعلى عالميا.

وضمن فعاليات البرنامج قدمت الدكتورة شريفة بنت حمود الحارثية مديرة مشروع الاستراتيجية الوطنية للابتكار بمجلس البحث العلمي تجربة السلطنة في تأسيس المنظومة الوطنية للابتكار والعلوم والتقانة، حيث استعرضت التوجه الوطني لرؤية عمان٢٠٤٠ نحو بناء اقتصاد وطني تنافسي مبني على المعرفة.

أوضحت الدكتورة شريفة الحارثية خلال عرضها تناغم الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والتطوير مع رؤية عمان٢٠٤٠ كرافد للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة للسلطنة، مؤكدة أنّ المنظومة الوطنية للابتكار والعلوم والتقانة تتكامل مع أهداف التنمية المستدامة، وذلك عبر تسخير التكنولوجيا وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة لضمان تحقيق الأجندة الأممية لأهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠.

وأشارت الدكتورة شريفة بنت حمود الحارثية مديرة مشروع الاستراتيجية الوطنية للابتكار بمجلس البحث العلمي إلى بعض التحديات في مجال الإنفاق على البحث والتطوير ومن بينها تحديات جسر وادي الموت خلال سلسلة مستويات الجاهزية التكنولوجية، كما أبرزت جهود السلطنة للتغلب على هذه التحديات وفق الخطط الخمسية المتعاقبة للمرحلة القادمة.