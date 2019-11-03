الأحد, 03 نوفمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
28 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

مستشفى نزوى يحتفل بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية

الأحد 03 نوفمبر 2019 06:44 م بتوقيت مسقط

DSC_0041 (Copy)
DSC_0047 (Copy)
DSC_0056 (Copy)
DSC_0065 (Copy)

 

نزوى - ناصر العبري

احتفل مستشفى نزوى ممثلا بقسم التمريض بمناسبة الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية 2019، وذلك تحت رعاية الدكتورة منى بنت محفوظ المنذرية، وذلك بهدف تسليط الضوء على أهمية الرضاعة الطبيعية لما لها فوائد عظيمة على الأم والطفل والعائلة بشكل عام، وكذلك بهدف التعريف بأضرار الرضاعة الصناعية.

وجاء احتفال هذا العام تحت شعار "تمكين الأمهات والآباء لتشجيع الرضاعة الطبيعية"، وتعمل منظمة الصحة العالمية هذا العام مع اليونيسف وشركائها لتعزيز أهمية السياسات الصديقة للأسرة لتمكين الرضاعة الطبيعية ومساعدة الوالدين على رعاية أطفالهم والارتباط بهم في حياتهم المبكرة.

واشتمل الحفل على عرض مرئي عن السياسة الوطنية للرضاعة الطبيعية وأهم الإنجازات المتعلقة بهذا الموضوع، وصاحب الحفل افتتاح المعرض المصاحب للفعالية بمشاركة جميع الأقسام التي تعنى بالأمومة والطفولة بمستشفى نزوى، وكذلك مشاركة قسم الوعظ والإرشاد بإدارة الأوقاف والشؤون الدينية بمحافظة الداخلية.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

06 نوفمبر 2015

عروض مرئية وبرامج توعوية في ختام احتفال السلطنة بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية

المزيد

11 مارس 2018

مستشفى النهضة يحتفل بالأسبوع العالمي للجلوكوما

المزيد

13 مايو 2015

مستشفى طاقة يحتفل بالأسبوع العالمي للتحصين تحت شعار "لنقضِ على الحصبة"

المزيد

29 أكتوبر 2017

مستشفى النهضة يحتفل باليوم العالمي للصدفية

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"مسقط لتوزيع الكهرباء" تحذر من إهمال توصيلات الثلاجات العامة

المحليات - أخبار

حظر صيد وجمع الصفيلح باستثناء 10 أيام

الاقتصاد - محلي

المعولي رئيسا لمجلس الشورى

عمان - الدولة والشورى

تطور الحالة المدارية "مها" في بحر العرب الى إعصار مداري .. وتلاشي المنخفض المداري "كيار"

المحليات - أخبار

إعلان إجازة المولد النبوي الشريف للقطاعين العام والخاص

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

صدور تحديث جديد للعاصفة المدارية "مها" في بحر العرب

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

بث مباشر لانتخابات مجلس الشورى 2019

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تطور "سريع" في الإعصار المداري "كيار" .. و"الدرجة الخامسة" تقترب

المحليات - أخبار

"مها" .. منخفض مداري في بحر العرب يتطور إلى عاصفة

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تحذر من ارتفاع الأمواج .. وخبراء: "كيار" ثاني أقوى إعصار بعد "جونو" في بحر العرب

المحليات - أخبار

بالفيديو.. تعرف على مسار الإعصار المداري "كيار".. وأمطار متوقعة على صور وقريات ومسقط

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 3 عن الإعصار المداري "كيار"

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة