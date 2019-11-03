مستشفى نزوى يحتفل بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية

نزوى - ناصر العبري

احتفل مستشفى نزوى ممثلا بقسم التمريض بمناسبة الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية 2019، وذلك تحت رعاية الدكتورة منى بنت محفوظ المنذرية، وذلك بهدف تسليط الضوء على أهمية الرضاعة الطبيعية لما لها فوائد عظيمة على الأم والطفل والعائلة بشكل عام، وكذلك بهدف التعريف بأضرار الرضاعة الصناعية.

وجاء احتفال هذا العام تحت شعار "تمكين الأمهات والآباء لتشجيع الرضاعة الطبيعية"، وتعمل منظمة الصحة العالمية هذا العام مع اليونيسف وشركائها لتعزيز أهمية السياسات الصديقة للأسرة لتمكين الرضاعة الطبيعية ومساعدة الوالدين على رعاية أطفالهم والارتباط بهم في حياتهم المبكرة.

واشتمل الحفل على عرض مرئي عن السياسة الوطنية للرضاعة الطبيعية وأهم الإنجازات المتعلقة بهذا الموضوع، وصاحب الحفل افتتاح المعرض المصاحب للفعالية بمشاركة جميع الأقسام التي تعنى بالأمومة والطفولة بمستشفى نزوى، وكذلك مشاركة قسم الوعظ والإرشاد بإدارة الأوقاف والشؤون الدينية بمحافظة الداخلية.