تقرير: هطول الأمطار استمر على بعض المحافظات بسبب "كيار"

مسقط- الرؤية

قالت وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، إنّ هطول الأمطار استمر على بعض محافظات السلطنة نتيجة تأثرها بالأنواء المناخية الاستثنائية "كيار" غير المباشرة، خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 3 نوفمبر، أدت إلى جريان بعض الأودية والشعاب.

واحتجزت بعض السدود كمية من المياه، وسجلت محطات مراقبة هطول الأمطار التابعة لوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه أعلى معدلات الأمطار (18 ملم) في محافظة جنوب الشرقية بولاية صور، وفي محافظة ظفار بلغت (10 ملم) بولاية سدح.

وفي محافظة الظاهرة بلغت (7 ملم) بولاية عبري، وفي محافظة الوسطى بلغت (2 ملم) بولاية محوت، وأيضا في محافظة الداخلية بلغت (2 ملم) بولاية الحمراء، وفي محافظة شمال الشرقية بلغت (1 ملم) بولاية المضيبي، وأيضا في محافظة شمال الباطنة بلغت (1 ملم) بولاية صحار.

وشهدت الأودية تدفقات، ففي محافظة جنوب الشرقية وتحديدا في في ولاية صور تدفق وادي رفصة بتدفق مرتفع، ووادي حلم بتدفق منخفض.

وحول كميات المياه المحتجزة في السدود، ذكر تقرير الوزارة أنّ سد الحماية بولاية صور احتجز 7.57 مليون متر مكعب.