الأحد, 03 نوفمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
28 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

بمناسبة احتفال السلطنة بيوم الشجرة العماني

استزراع أكثر من 6 آلاف شتلة من الأشجار المحلية العمانية في مختلف ولايات السلطنة

الأحد 03 نوفمبر 2019 06:43 م بتوقيت مسقط

2
4
3
5
6
7

 

مسقط – الرؤية

 نفَّذ المركز الوطني للبحث الميداني في مجال حفظ البيئة بديوان البلاط السلطاني وجمعية السدر العمانية (قيد التأسيس) مبادرة استزراع الأشجار البرية المحلية العمانية في عدد من ولايات السلطنة بعدد أكثر من 6 آلاف شتلة من الأشجار، وذلك بمناسبة احتفال السلطنة بيوم الشجرة العماني.

تستهدف المبادرة التي شارك فيها عددٌ من الجهات الحكومية وهي وزارة البيئة والشؤون المناخية، وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، والمديرية العامة لمشروع زراعة المليون نخلة بديوان البلاط السلطاني، وبلدية مسقط، والمجتمع المحلي في مختلف الولايات زراعة الأشجار المحلية في كل من ولاية العامرات، والوادي الكبير، ووادي الأنصب، وولاية مسقط، والمنطقة الصناعية بالرسيل بمحافظة مسقط، وولاية بهلاء بمحافظة الداخلية، وولاية المضيبي ونيابة سناو بمحافظة شمال الشرقية.

 وستشهد المرحلة الثانية استزراع كل من وادي الخوض بمحافظة مسقط، وولاية إبراء بمحافظة شمال الشرقية، وولاية عبري بمحافظة الظاهرة، وولاية نخل بمحافظة جنوب الباطنة، وولاية إزكي بمحافظة الداخلية.

 من جانبه أكد الدكتور سيف بن راشد الشقصي المدير التنفيذي للمركز الوطني للبحث الميداني في مجال حفظ البيئة، أن هذه المبادرة تأتي ضمن المبادرات البيئية التي ينفذها المركز الوطني بصفة مسترة في الحفاظ على التنوع الحيوي في السلطنة خاصة الغطاء النباتي.

وأضاف الشقصي، أن المركز الوطني قام بتنفيذ مبادرة استزراع الأودية الخضراء في عدد من ولايات السلطنة، تم خلالها استزراع أشجار بيئية محلية في عدد من أودية السلطنة بهدف الحفاظ على الغطاء النباتي، والحفاظ على الأودية وإرجاع أهميتها السياحية والاقتصادية والبيئية.

 وقال الدكتور سيف الشقصي، إن هناك تعاونا وثيقا بين المركز الوطني ومختلف الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد، في تنفيذ المشاريع البحثية والمبادرات البيئية المجتمعية، التي تسهم في الحفاظ على المنظومة البيئية العمانية وصون مواردها الطبيعية. مشيرًا إلى الجهود التي تبذلها جمعية السدر العمانية التي هي الآن قيد التأسيس في عمليات استزراع الأشجار البرية العمانية في مختلف محافظات وولايات السلطنة والتي تؤكد أهمية العمل التطوعي المجتمعي البيئي.

 من جانبه قال محمد العدوي من جمعية السدر العمانية: إن هذه المبادرة تأتي ضمن الأعمال الهامة التي تقوم عليها جمعية السدر العمانية والتي هي الآن في طور التأسيس لحماية الغطاء النباتي في السلطنة، والذي يتعرض للانحسار نتيجة عوامل طبيعية وبشرية مما أثر على منظومة البيئة العمانية وخاصة الأشجار المحلية البرية التي بدأت بالتدهور في عدد من ولايات السلطنة.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

10 يوليو 2019

"البيئة" تنجح في استزراع 100 ألف شتلة لأشجار القرم في مختلف سواحل شمال الباطنة

المزيد

09 نوفمبر 2015

استزراع 250 شتلة غاف وسدر محلي بالظاهرة

المزيد

15 فبراير 2016

استزراع 7500 شتلة من أشجار القرم في شمال الباطنة

المزيد

20 يناير 2019

تواصل حملة استزراع الأشجار البرية بجنوب الباطنة

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"مسقط لتوزيع الكهرباء" تحذر من إهمال توصيلات الثلاجات العامة

المحليات - أخبار

حظر صيد وجمع الصفيلح باستثناء 10 أيام

الاقتصاد - محلي

المعولي رئيسا لمجلس الشورى

عمان - الدولة والشورى

تطور الحالة المدارية "مها" في بحر العرب الى إعصار مداري .. وتلاشي المنخفض المداري "كيار"

المحليات - أخبار

إعلان إجازة المولد النبوي الشريف للقطاعين العام والخاص

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

صدور تحديث جديد للعاصفة المدارية "مها" في بحر العرب

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

بث مباشر لانتخابات مجلس الشورى 2019

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تطور "سريع" في الإعصار المداري "كيار" .. و"الدرجة الخامسة" تقترب

المحليات - أخبار

"مها" .. منخفض مداري في بحر العرب يتطور إلى عاصفة

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تحذر من ارتفاع الأمواج .. وخبراء: "كيار" ثاني أقوى إعصار بعد "جونو" في بحر العرب

المحليات - أخبار

بالفيديو.. تعرف على مسار الإعصار المداري "كيار".. وأمطار متوقعة على صور وقريات ومسقط

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 3 عن الإعصار المداري "كيار"

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة