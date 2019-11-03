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اللجنة المركزية لتقييم جائزة السلطان قابوس للتنمية المستدامة تزور مدارس شمال الشرقية

الأحد 03 نوفمبر 2019 06:41 م بتوقيت مسقط

اللجنة المركزية لتقييم جائزة السلطان قابوس للتنمية المستدامة تزور مدارس شمال الشرقية

 

 

المضيبي - وليد بن خلفان الحسني 

بدأت اللجنة المركزية لتقييم ومتابعة جائزة السلطان قابوس للتنمية المستدامة في البيئة المدرسية برئاسة الدكتور محمد بن خلفان الشيدي مستشار وزيرة التربية والتعليم رئيس اللجنة المركزية لمتابعة تقييم الجائزة اليوم بزيارة لمدارس المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة شمال الشرقية للاطلاع على مشاريع المدارس المتأهلة للجائزة على مستوى السلطنة .

واطلعت اللجنة على عدد من المشاريع بمدرسة الروضة للتعليم الأساسي ومدرسة الشموس بنت النعمان الأنصارية بولاية المضيبي ومدرسة عبدالله بن الأرقم ومدرسة العاص بن الربيع للتعليم الأساسي بولاية دماء والطائيين .

وتهدف جائزة السلطان قابوس للتنمية المستدامة في البيئة المدرسية إلى وضع رؤية مستقبلية واعية لتعزيز السلوكيات والقيم الإيجابية لدى الطلبة في النظافة والأنماط الصحية في المدرسة والمجتمع المحلي، وبناء شخصية الطلبة بصورة متكاملة، وإكسابها مهارات التعامل الإيجابي مع القضايا والتحديات المختلفة، وتحفيز طاقاتهم وإمكانياتهم، وتنمية وعي الطلاب بالعلاقة بين التربية والتنمية المستدامة، بجعلهم يدركون أهمية المشاريع التربوية التطبيقية وارتباطها بأهداف التنمية المستدامة، وترجمة المعارف والمهارات التي يتلقاها الطلاب إلى واقع عملي لتحقيق أهداف الجائزة.

وتأهل 12مشروعا من 13 مدرسة من شمال الشرقية للمنافسة على مستوى السلطنة على كأس الجائزة لهذا العام الدراسي 2019/2020م.

 

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