رحلة ترفيهية لطلبة الدراسات العليا بجامعة السلطان قابوس لتعريفهم بتراث المجتمع العماني

مسقط – الرؤية

نظمت جامعة السلطان قابوس ممثلة بعمادة الدراسات العليا، رحلة ترفيهية للطلبة الدوليين الدارسين في الجامعة في مرحلة الماجستير والدكتوراه.

وبلغ عدد الطلبة المشاركين في الرحلة 23 طالبا وطالبة، وتهدف إلى تعريف الطلبة الدوليين بالمقومات السياحية والتراثية التي تتمتع بها السلطنة، بالإضافة إلى التعرف على المكونات الثقافية للمجتمع العماني والطبيعة الجيولوجية والبحرية للسلطنة.

وانطلقت الرحلة من الجامعة إلى كثبان منتجع النهضة في ولاية بركاء محافظة جنوب الباطنة، وتضمن برنامج الرحلة فعاليات وبرامج ثقافية وترفيهية ركوب الرمال بسيارات الدفع الرباعي، وركوب الدراجات الرملية، والألعاب الشعبية، بالإضافة إلى الفعاليات الرياضية، والمسابقات.

وتسعى الرحلة إلى تعريف الطلبة وخاصة الدوليين منهم على البيئة الصحراوية التي تتمتع بها السلطنة، وتسهيل اندماج الطلبة الدوليين مع الطلبة العمانيين من حيث مشاركتهم في الأنشطة والفعاليات الرياضية، وكسر الروتين واستقطاع بعض الوقت للترفيه عنهم، وتوطيد الروابط بينهم وبين الموظفين بعمادة الدراسات العليا.