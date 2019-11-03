مدارس مسقط تشارك الطلبة الاحتفال بيوم الشجرة

الرؤية – عبدالله الجرداني

احتفلت مدارس المديرية العامة للتربية والتعليم لمحافظة مسقط بمُناسبة يوم الشجرة الذي يصادف 31 أكتوبر من كل عام من خلال تقديم برامج إذاعية شملت فقرات متنوعة في طابور الصباح المدرسي حثّت على أهمية الشجرة والعناية بها إلى جانب شرح عملي للطلبة حول كيفية غرس الأشجار.

وفي ولاية السيب احتفل مكتب الإشراف التربوي بالمناسبة بالتعاون مع دائرة الثروة الزراعية والحيوانية بمحافظة مسقط ممثلة في مركز التنمية الزراعية بولاية السيب، وقد رعت الفعالية بدرية بنت عبدالله السنانية المديرة المساعدة للشؤون الفنية بمكتب الإشراف التربوي، حيث اشتمل الحفل على فقرات متنوعة جسّدت أهمية الأشجار باعتبارها مصدرا من مصادر الغذاء الرئيسي في العالم.

تضمن الحفل أناشيد ترحيبية وقصائد شعرية، وشاهد الحضور درسا عمليا طبقه مجموعة من طلبة مدارس الحلقة الأولى حول كيفية زراعة بعض الفسائل والشتلات الزراعية، كما شاهد الحضور المعرض الفني المصاحب والذي ضم مجموعة من اللوحات الفنية التي رسمت بأنامل الطلبة والطالبات وعبّرت جميعها عن المناسبة، وفي الختام تم تكريم المشاركين والقائمين على نجاح الفعالية.