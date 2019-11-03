"إثراء" تناقش تحديات وفرص ريادة الأعمال في أمسية اقتصادية.. غدا

مسقط - الرؤية

تنظم الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات (إثراء) غدا، أمسية اقتصاديّة تناقش فيها التحديات والفرص المرتبطة بمستقبل ريادة الأعمال في السلطنة، وتأثير المتغيرات العالميّة عليها، وذلك في مركز التدريب بالهيئة العامة للطيران المدني.

وستناقش الأمسية تأثير الأعداد المتزايدة لرواد الأعمال على تطوير ثقافة العمل، وتوفير الفرص الوظيفيّة، وطرق تقليل المخاطر في ريادة الأعمال للشركات الناشئة، وحماية الملكية الفكرية للمنتجات والخدمات، وأساليب تعزيز ثقافة ريادة الأعمال بين الطلاب.

ويُدير جلسة الحوار صاحب السُّمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد، المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة "الشـركة" بمشاركة 4 متحدّثين هم: يوسف الحارثي؛ الرئيس التنفيذي للصندوق العماني للتكنولوجيا، والدكتور محمد المغيري؛ مدير تسويق الخدمات البترولية بشركة تنمية نفط عمان، وملكي الهاشمية مديرة دائرة التسويق والإعلام بالمركز الوطني للأعمال، ورشا المحروقي مستشارة في تطوير الأعمال بشركة "بروتيفتي".

وقال إسحاق بن خلفان البوسعيدي، مدير عام التسويق والإعلام بإثراء: يحظى رواد الأعمال العُمانيين اليوم بالدعم في مختلف المجالات، وهو دور تضطلع به الجهات ذات العلاقة في السلطنة، فهي تعمل على تزويد الشركات الناشئة بالمعرفة اللازمة والتوجيه المطلوب والتمويل المناسب، كما يقدّم كلٌ من؛ المركز الوطني للأعمال، ومركز الابتكار الصناعي، والصندوق العماني للتكنولوجيا التوعيّة اللازمة في مجال ثقافة الابتكار والإبداع وتطوير الأعمال.

وأوضح البوسعيدي أن إثراء واحدةً من الجهات التي تعمل على تشجيع ريادة الأعمال ونشر ثقافتها بين أوساط الشباب من خلال مختلف المبادرات والأنشطة، والأمسية هي واحدة من هذه المبادرات التي ستركّز الحديث على المهارات والاتجاهات التي يحتاجها رواد الأعمال العُمانيين في ظل التغيرات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، ومقومات النجاح المرتبطة بالابتكار والتحدي والجرأة لتحقيق التميّز وتجاوز العقبات.