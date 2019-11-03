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تكريم المشاركين في ختام فعاليات ماراثون البيانات الخليجي "داتاثون 2019"

الأحد 03 نوفمبر 2019 06:34 م بتوقيت مسقط

تكريم المشاركين في ختام فعاليات ماراثون البيانات الخليجي "داتاثون 2019"

 

مسقط – الرؤية

اختتمت أمس فعاليات ماراثون البيانات الخليجي (داتاثون) الذي ينظمه المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، والذي يعد أولى فعاليات المنتدى الإحصائي الخليجي الثاني الذي تستضيفه السلطنة يومي التاسع والعاشر من ديسمبر المقبل. وتم تكريم المحكمين والمحاضرين والمشاركين في فعاليات الداتاثون.

وقد شارك في الفعاليات نخبة من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في الهيئات والمراكز الإحصائية الخليجية، وبدأ بدورة تدريبية متقدمة في التقنيات والتحليل الإحصائي والمعلوماتي، وأعقبها التسابق على ابتكار حلول تقنية تصب في مصلحة الحقل الإحصائي والمعلوماتي وتخدم صناع القرار ومستخدمي البيانات.

وتضمن حفل ختام الداتاثون كلمة للمهندس سليمان بن عبد الرحيم الزدجالي مدير عام تقنية المعلومات بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات رئيس اللجنة الإشرافية للمنتدى الإحصائي الخليجي الثاني، وقال فيها: اطلع المشاركون على التقنيات المختلفة في مجال التعامل مع البيانات والمعلومات وتحليلها وصقل مهاراتهم في هذا المجال. وتقديرا لهذه الجهود يتقدم المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بالتعاون مع المركز الإحصائي لدول المجلس التعاون لدول الخليج العربية بدعوة المشاركين بهذا الداتاثون إلى المشاركة في المنتدى الإحصائي الثاني والمقرر عقده في ديسمبر القادم. ووجهه شكره إلى شركة الخليج للحاسبات الآلية في السلطنة (جي بي أم) على تعاونها ودعمها لداتاثون، كما شكر لجنة التحكيم واللجنة المشرفة على أعمال المنتدى الإحصائي الخليجي الثاني والفرق المنبثقة عنها.

ومن جانبه قال آدي عبود المدير العام لشركة الخليج للحاسبات الآلية في السلطنة (جي بي أم) إن البيانات الإحصائية أداة للتخطيط والتوجيه، وتلعب دورا بالغ الأهمية في الحد من التطور العشوائي وعدم التوازن في نمو القطاعات المختلفة، ويعتبر الإحصاء، أداة تخطيطية فعالة، إذ يعطي الأفضلية لتخطيط التنمية بوجود جهاز إحصائي قادر على حصر الموارد والإمكانيات المتاحة في القطاعات المُختلفة.

وثمن الدكتور عزيز عوض الجعيد مدير إدارة البيانات الضخمة بالهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية هذه البادرة الطيبة من قبل المركز الوطني للإحصاء والمعلومات والتي شملت تدريبًا مكثفاً نفذته شركة جي بي أم إلى جانب تقديم برامج متنوعة فتحت أمام المشاركين آفاقًا جديدة للاستفادة من البيانات.

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