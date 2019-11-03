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بإجمالي مبيعات 471878 ريالا

512 طنا إنزال سمكي في "الجملة المركزي" خلال أكتوبر

الأحد 03 نوفمبر 2019 06:33 م بتوقيت مسقط

512 طنا إنزال سمكي في "الجملة المركزي" خلال أكتوبر

 

مسقط – الرؤية

بلغت كميات الإنزال السمكي في سوق الجملة المركزي للأسماك بالفليج بولاية بركاء في محافظة جنوب الباطنة خلال أكتوبر الماضي 512 طنا تم بيع 412 طنا منها بإجمالي قيمة المبيعات وصلت إلى 471878 ريالا. وأظهرت الإحصائيات الصادرة عن المديرية العامة للتسويق والاستثمار السمكي بوزارة الزراعة والثروة السمكية والمتعلقة بحركة تداولات الأسماك أن أكتوبر شهد ارتفاعاً في المؤشرات الثلاثة للسوق من كميات إنزال ومبيعات وقيمة مبيعات مقارنة بأكتوبر في العام الماضي والتي كانت 443 طنا إنزالا سمكيا و353 طنا مبيعات بجملة مبيعات وصلت إلى (333223) ريالا.

وتنوعت الأسماك المعروضة في السوق بين الكنعد والهامور والجيذر والكوفر والشعري والأشخلي والصال والصال الكبير والصافي والسهوة والضلعة والطباق والعقام والعندق، وقد أكمل سوق الجملة المركزي للأسماك في مايو الماضي 5 سنوات منذ افتتاحه وتشغيله.

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