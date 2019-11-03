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حملة لاستدعاء 11 سيارة "كاديلاك" وشيفروليه"

الأحد 03 نوفمبر 2019 06:27 م بتوقيت مسقط

حملة لاستدعاء 11 سيارة "كاديلاك" وشيفروليه"

 

مسقط – الرؤية

أطلقت الهيئة العامة لحماية المستهلك بالتعاون مع المؤسسة التجارية العمانية حملة لاستدعاء 11 مركبة كاديلاك ايه تي اس وكاديلاك سي تي اس وشيفروليه كامارو وشيفروليه كورفيت طرازات 2017.

وتم استدعاء 3 مركبات من كاديلاك ايه تي اس اعتمادًا على أرقام الشاصي من (1G6A95RX9H0204768) إلى(1G6A95RA9H0120798)، واستدعاء 3 مركبات من نوع  كاديلاك سي تي اس اعتمادًا على أرقام الشاصي من (1G6A85S66H0173158) إلى (1G6A85SX9H0125825)، إضافة إلى استدعاء 3 سيارات من نوع شيفرولية كامارو اعتمادًا على أرقام الشاصي من (1G1F91R7XH0170540) إلى (1G1F91R7XH0111021) و استدعاء سيارتين من نوع كورفت اعتمادًا على أرقام الشاصي (1G1Y92D67H5604560) إلى (1G1Y92D78H5102326).

ويأتي الاستدعاء لاحتمالية توقف مؤازرة نظام التوجيه كهربائيا، حيث تستمر قدرة التوجيه اليدوي لكنها تتطلب زيادة في جهد التوجيه وخاصة عند السرعات المخفضة وسوف تظهر رسالة إلى مركز معلومات السائق (DIC) في السيارة وتنبيهات صوتية خلال ثوانٍ قليلة من الحالة التي تحدث بشكل متقطع، لتنبيه السائق بمشكلة فقدان مؤازرة نظام التوجيه كهربائيا وقد يستمر توقف النظام إلى أن يتم إيقاف المحرك وتشغيله مرة أخرى وقد تحدث هذه المشكلة مرة أخرى بعد تشغيل المحرك، وعليه تقوم الشركة باستبدال مجموعة نظام التوجيه المعزز كهربائيا.

وتؤكد هذه الاستدعاءات الجهود التي تقوم بها الهيئة في مجال السلامة المرورية بالتعاون مع وكالات السيارات، للحفاظ على أرواح المستهلكين وسلامتهم، وتوفير الحماية اللازمة للمستهلكين، وتماشياً مع حرصها المستمر على إجراء مراجعات مستمرة لجميع المنتجات المطروحة في أسواق السلطنة.

 

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