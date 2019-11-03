الأحد, 03 نوفمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
28 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. شركات ومناقصات
  5. عرض الخبر

بطاقات بديل من البنك الوطني تحصد 3 جوائز

الأحد 03 نوفمبر 2019 06:25 م بتوقيت مسقط

بطاقات بديل من البنك الوطني تحصد 3 جوائز

 

مسقط – الرؤية

 

حصد البنك الوطني العُماني ثلاث جوائز خلال حفل توزيع "جوائز البطاقات الذكية ووسائل الدفع بالشرق الأوسط" نظير ابتكاره لبطاقات بديل مسبقة الدفع وتكريماً لتميزه والتزامه بتزويد عملائه ببطاقات ووسائل دفع عصرية. وفاز البنك بهذه الجوائز عن فئة "أفضل بطاقة مسبقة الدفع للعام"، و"أفضل منتج للدفع المسبق للعام"، وفئة "أفضل ابتكار في البطاقات للعام" تقديرا للقبول الكبير الذي حظي به هذا الحل المصرفي الأول من نوعه بالسلطنة وللجهود المتواصلة التي يبذلها البنك لقيادة مسيرة التحول في القطاع المصرفي.

ويوفر البنك الوطني العُماني بطاقات بديل مسبقة الدفع للعملاء وغير العملاء حيث تقدم لهم بديلاً أسرع وأسهل وأكثر أماناً للنقود. كما أنها وسيلة مُيّسرة لإدارة النفقات حيث تمنح مستخدميها الحرية لإجراء عمليات الشراء من ملايين نقاط البيع في جميع أنحاء العالم. وتتميز هذه البطاقات بكونها مزودة بنظام أمان إلكتروني متطور كالحماية ثلاثية الأبعاد وتقنية الرقاقة الذكية، إضافة إلى إمكانية طلبها والتحكم بها من خلال تطبيق البنك للخدمات المصرفية عبر الهاتف واستخدامها في عمليات الشراء اليومية والتسوق الإلكتروني ودفع الفواتير.

وقال عبد الكريم الهنائي، نائب المدير العام - القنوات البديلة - الخدمات المصرفية للأفراد لدى البنك الوطني العُماني إنّ هذه الجوائز ترجمة حقيقية لمنهجنا المبتكر الذي يضع عملاءنا في مقدمة أولويتنا ونحرص من خلاله على توفير أفضل المنتجات المصرفية في القطاع. وما يميّز هذه البطاقات هي إمكانية استخدامها داخل السلطنة وخارجها فهي قابلة للتخصيص بالكامل وتتيح للعملاء طلب ما يصل إلى 12 بطاقة. ومع تطلع العملاء نحو الحصول على خدمات مصرفية إلكترونية ورقمية مريحة وآمنة، نلتزم في البنك الوطني العُماني بمواكبة أحدث المستجدات في المشهد التقني بالقطاع المصرفي لنضمن رفدهم بتجربة مصرفية رائعة تجعل المستقبل بين أيديهم.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

11 يوليو 2018

تسوق أكثر أمانا مع بطاقات البنك الوطني "بديل"

المزيد

16 يوليو 2019

البنك الوطني يطرح بطاقات "بديل" مسبقة الدفع لغير العملاء ابتداء من اليوم

المزيد

26 فبراير 2019

"البنك الوطني" يُوفر طرقًا متعددة للحصول على بطاقات "بديل"

المزيد

17 أبريل 2019

البنك الوطني يكافئ عملاءه بـ 155,000 ريال عُماني جوائز

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"مسقط لتوزيع الكهرباء" تحذر من إهمال توصيلات الثلاجات العامة

المحليات - أخبار

حظر صيد وجمع الصفيلح باستثناء 10 أيام

الاقتصاد - محلي

المعولي رئيسا لمجلس الشورى

عمان - الدولة والشورى

تطور الحالة المدارية "مها" في بحر العرب الى إعصار مداري .. وتلاشي المنخفض المداري "كيار"

المحليات - أخبار

إعلان إجازة المولد النبوي الشريف للقطاعين العام والخاص

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

صدور تحديث جديد للعاصفة المدارية "مها" في بحر العرب

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

بث مباشر لانتخابات مجلس الشورى 2019

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تطور "سريع" في الإعصار المداري "كيار" .. و"الدرجة الخامسة" تقترب

المحليات - أخبار

"مها" .. منخفض مداري في بحر العرب يتطور إلى عاصفة

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تحذر من ارتفاع الأمواج .. وخبراء: "كيار" ثاني أقوى إعصار بعد "جونو" في بحر العرب

المحليات - أخبار

بالفيديو.. تعرف على مسار الإعصار المداري "كيار".. وأمطار متوقعة على صور وقريات ومسقط

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 3 عن الإعصار المداري "كيار"

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة