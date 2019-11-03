بطاقات بديل من البنك الوطني تحصد 3 جوائز

مسقط – الرؤية

حصد البنك الوطني العُماني ثلاث جوائز خلال حفل توزيع "جوائز البطاقات الذكية ووسائل الدفع بالشرق الأوسط" نظير ابتكاره لبطاقات بديل مسبقة الدفع وتكريماً لتميزه والتزامه بتزويد عملائه ببطاقات ووسائل دفع عصرية. وفاز البنك بهذه الجوائز عن فئة "أفضل بطاقة مسبقة الدفع للعام"، و"أفضل منتج للدفع المسبق للعام"، وفئة "أفضل ابتكار في البطاقات للعام" تقديرا للقبول الكبير الذي حظي به هذا الحل المصرفي الأول من نوعه بالسلطنة وللجهود المتواصلة التي يبذلها البنك لقيادة مسيرة التحول في القطاع المصرفي.

ويوفر البنك الوطني العُماني بطاقات بديل مسبقة الدفع للعملاء وغير العملاء حيث تقدم لهم بديلاً أسرع وأسهل وأكثر أماناً للنقود. كما أنها وسيلة مُيّسرة لإدارة النفقات حيث تمنح مستخدميها الحرية لإجراء عمليات الشراء من ملايين نقاط البيع في جميع أنحاء العالم. وتتميز هذه البطاقات بكونها مزودة بنظام أمان إلكتروني متطور كالحماية ثلاثية الأبعاد وتقنية الرقاقة الذكية، إضافة إلى إمكانية طلبها والتحكم بها من خلال تطبيق البنك للخدمات المصرفية عبر الهاتف واستخدامها في عمليات الشراء اليومية والتسوق الإلكتروني ودفع الفواتير.

وقال عبد الكريم الهنائي، نائب المدير العام - القنوات البديلة - الخدمات المصرفية للأفراد لدى البنك الوطني العُماني إنّ هذه الجوائز ترجمة حقيقية لمنهجنا المبتكر الذي يضع عملاءنا في مقدمة أولويتنا ونحرص من خلاله على توفير أفضل المنتجات المصرفية في القطاع. وما يميّز هذه البطاقات هي إمكانية استخدامها داخل السلطنة وخارجها فهي قابلة للتخصيص بالكامل وتتيح للعملاء طلب ما يصل إلى 12 بطاقة. ومع تطلع العملاء نحو الحصول على خدمات مصرفية إلكترونية ورقمية مريحة وآمنة، نلتزم في البنك الوطني العُماني بمواكبة أحدث المستجدات في المشهد التقني بالقطاع المصرفي لنضمن رفدهم بتجربة مصرفية رائعة تجعل المستقبل بين أيديهم.