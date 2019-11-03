بنك مسقط يطور تجربة الزبائن عبر الإنترنت والهاتف النقال

مسقط – الرؤية

أصبح بنك مسقط أول بنك يوفر تجربة الخدمات في قنوات متعددة لزبائنه، ما يعني أن جميع زبائن بنك مسقط سيكونون قادرين على استخدام نفس اسم المستخدم وكلمة المرور لإنجاز معاملاتهم وتلبية احتياجاتهم المصرفية في الانترنت والهاتف النقال، ما يساهم في تنفيذ مختلف العمليات براحة أكبر وتجربة أفضل، وذلك ترجمة لرؤية بنك مسقط "نعمل لخدمتكم بشكل أفضل كل يوم".

وقام بنك مسقط بتحديث تصميم واجهة المستخدم بالكامل على القناتين لتوفير تنقل أسهل عند استخدامهما وتوفير واجهة ملائمة للزبائن، وتتميز الخدمات المصرفية عبر الانترنت بتصميم جديد سريع الاستجابة مما سيجعل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت فعالة على الأجهزة المختلفة.

وقال سليمان بن حمد الحارثي، رئيس مجموعة الأعمال المصرفية للأفراد: يحرص بنك مسقط على الاهتمام بالزبائن وتقديم الخدمات والتسهيلات المصرفية لتكون أكثر سهولة. موضحا أنّ تغيير واجهة المستخدم للخدمات المصرفية عبر الانترنت وعبر الهاتف النقال إحدى الخطوات الهامة التي تؤكد اهتمامنا بتوفير راحة زبائننا، حيث أعاد البنك تصميم الواجهتين ليكونا أكثر سهولة للاستخدام وأكثر سرعة في الاستجابة لمختلف الأجهزة، مشيرا إلى أنّ بنك مسقط يواصل جهوده في تدشين الخدمات المصرفية الإلكترونية التي تساهم في جعل حياة المستخدمين أسهل.

ومن جانبه قال أمجد بن إقبال اللواتي، مساعد مدير عام البطاقات والأعمال المصرفية الإلكترونية إنّ بنك مسقط رائدا في الاستثمار واستخدام التكنولوجيا المختلفة لتقديم خدمات مالية بشكل أكثر كفاءة حيث تعمل التكنولوجيا المالية على تغيير مستقبل الخدمات المصرفية وهذا ما حققه بنك مسقط، محدثا تحولا ملحوظا من الخدمات المصرفية عبر القنوات التقليدية إلى القنوات الإلكترونية المبتكرة التي تعزز تجربة الزبائن.