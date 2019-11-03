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"حيا للمياه" تشارك في احتفال جامعة السلطان قابوس بيوم الشجرة

الأحد 03 نوفمبر 2019 06:23 م بتوقيت مسقط

"حيا للمياه" تشارك في احتفال جامعة السلطان قابوس بيوم الشجرة

مسقط - الرؤية

 

شاركت "حيا للمياه" في الاحتفال بيوم الشجرة الذي نظمته كلية العلوم الزراعية والبحرية بجامعة السلطان قابوس. وتحرص الشركة سنويا على المشاركة في احتفالية يوم الشجرة انطلاقاً من الاهتمام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه- بتخصيص 31 أكتوبر يوماً للاحتفال بالشجرة نظرا لما تمثله الشجرة من أهمية بالغة في حياتنا ولتشجيع المجتمع للحفاظ عليها والإكثار من زراعتها والتوقف عن قطعها دون مسببات ضرورية.

وشاركت حيا للمياه هذا العام بركن خاص للتعريف بجهود الشركة في مجال المحافظة على الأشجار وتم تعريف الطلبة والزوار بطرق معالجة مياه الصرف الصحي خاصةً تلك المتمثلة في تحويل الحمأة إلى سماد عضوي يساهم بشكل فعال في نمو الأشجار والنباتات. كما اطلع الحضور والزوار على جهود حيا للمياه في إنتاج المياه المعالجة المستخدمة في ري الزراعة المنتجة والمسطحات الخضراء، حيثُ تستخدم في ري المزروعات بأنواعها.

ويعد مشروع المليون نخلة أحد أهم المشاريع المستخدمة للمياه المعالجة، حيثُ بلغت كمية المياه المعالجة التي وفرتها حيا للمياه لمواقع المشروع المختلفة (نزوى وإبراء وعبري وسمائل) خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2019م ما يقارب (1763596) متراً مكعباً. كما أنّ المتنزهات والحدائق في محافظة مسقط يتم ريها باستخدام المياه المعالجة، إضافة إلى العديد من الحدائق العامة وتشجير الطرق في عدد من المحافظات والذي بدوره سيسهم في نشر الرقعة الخضراء في ربوع البلاد.    وللحفاظ على هذه الأشجار تم إنشاء مشتل لزراعة وتجميع النباتات العمانية وخصوصًا النادرة منها وذلك في مشتل تابع لحيا للمياه ضمن بحيرات الأنصب بهدف زراعتها في المحطات التابعة للشركة في مختلف ولايات السلطنة وتمت زراعة ما يقارب 400 شجرة وبالأخص الصحراوية في منطقة بحيرات الأنصب من أجل زيادة كثافة الغطاء النباتي حيث تم جلب هذه الأشجار من محافظة ظفار مثل أشجار الطيق والسوقم والعيتيت والتبلدي والإيرير واللبان.

 

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