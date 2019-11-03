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بالفيديو .. أسرع خامس بطاقة حمراء في تاريخ كرة القدم

الأحد 03 نوفمبر 2019 05:16 م بتوقيت مسقط

بالفيديو .. أسرع خامس بطاقة حمراء في تاريخ كرة القدم

تلقى نجم ساحل العاج ومانشستر سيتي وبرشلونة سابقا يايا توريه بطاقة حمراء بعد 10 ثوان فقط على انطلاق مباراة فريقه كينغداو هوانغهاي ضد نانتونغ جيان في ختام الدوري الصيني لكرة القدم للدرجة الثانية.

وأظهرت لقطات الإعادة التلفزيونية أن اللاعب السابق لبرشلونة الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي وموناكو الفرنسي، وجه ركلة نحو لاعب منافس بعيدا عن الكرة، بعد مرور 10 ثوان فقط على انطلاق المباراة التي أقيمت، اليوم السبت.

وبالعودة إلى تقنية المساعدة بالفيديو (VAR)، رفع الحكم البطاقة الحمراء المباشرة بوجه اللاعب البالغ 36 عاما.

 

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