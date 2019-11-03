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ضوابط الصورة الشخصية للسعوديات في "بطاقات الهوية"

الأحد 03 نوفمبر 2019 03:49 م بتوقيت مسقط

ضوابط الصورة الشخصية للسعوديات في "بطاقات الهوية"

 

الرياض - الوكالات

كشفت وزارة الداخلية للأحوال المدنية بالسعودية، الاشتراطات والضوابط اللازمة عند وضع المواطنات صورهن في بطاقة الهوية الوطنية.

وأوضحت دائرة "الأحوال المدنية" للوزارة أن الضوابط هي: أن تكون الصورة ذات خلفية بيضاء، أن تكون من دون نظارات أو عدسات، أن تكون حديثة وملونة، تغطية شعر الرأس، مع السماح بوضع زينة خفيفة.

وكانت الأحوال المدنية دعت المواطنات إلى إصدار بطاقة الهوية الوطنية، لتسهيل كافة تعاملاتهن لدى القطاعات الحكومية والخاصة، داعية إياهن إلى المحافظة عليها، وعدم رهنها باعتبارها وسيلة إثبات رسمي يحميهن ويحفظ حقوقهن، مشيرة إلى أنه بإمكانهن الحصول عليها عبر حجز موعد إلكتروني لأقرب مكتب نسائي.

وكانت دائرة الأحوال المدنية في السعودية، أكدت أنه غير مسموح بوجود الصورة الخاصة بالمرأة السعودية في بطاقة الهوية الوطنية؛ دون حجاب.

وأشارت الهيئة إلى أن الأسود هو لون الحجاب الذي يجب أن ترتديه المرأة السعودية في صورة البطاقة.

​وأشارت الأحوال المدنية، إلى أنه يتم تغيير الصورة حال تجديد بطاقة الهوية الوطنية، وذلك في حال عدم تطابق الصورة، وتُجدد كل 10 سنوات، وأشارت إلى أنه لا يترتب لحصول المرأة على بطاقة الهوية الوطنية إسقاط اسمها من دفتر العائلة.

 

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