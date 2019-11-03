الأحد, 03 نوفمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
28 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

"مسقط لتوزيع الكهرباء" تحذر من إهمال توصيلات الثلاجات العامة

الأحد 03 نوفمبر 2019 02:45 م بتوقيت مسقط

"مسقط لتوزيع الكهرباء" تحذر من إهمال توصيلات الثلاجات العامة

مسقط - الرؤية

وجهت شركة مسقط لتوزيع الكهرباء تنبيهًا بشأن ثلاجات المياه العامة، تجنبًا لأي حوادث قد تؤدي إلى مخاطر جسيمة. وقالت الشركة في بيان إنها اطلعت على بلاغات عن حالات تعرض فيها أشخاص للصعق، وأدت إلى الوفاة في بعض الحالات، وذلك عند محاولتهم استخدام ثلاجات المياه العامة، بسبب سوء التوصيلات الكهربائية، وعدم مطابقتها لمعايير السلامة والجودة، وعدم القيام بالصيانة الدورية لها.

وقال البيان إنَّ السلامة العامة جزء لا يتجزأ من أولويات الشركة، لذا تم توجيه هذا النداء إلى كل من يقوم بفعل الخير عبر هذه المشاريع، للتأكد من إتقان العمل، والحرص على ألا يكون سبباً في أذية أحد وهو يقصد فعل الخير.

وقدم البيان عددا من النصائح لتفادي وقوع أي أضرار بسبب هذا الأمر، ومنها التأكد من تركيب ثلاجة الماء من قبل فني كهربائي مُرخص، والتأكد من استخدام مواد كهربائية عالية الجودة، والتأكد من القيام بالصيانة والفحص الدوريين لثلاجة الماء. وأكدت الشركة استعدادها لتقديم معلومات إضافية واستقبال استفسارات الراغبين في التواصل مع مركز الاتصال على الرقم المجاني 80070008.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

24 يونيو 2015

الجمعية العامة غير العادية لـ"مسقط لتوزيع الكهرباء" تعتمد زيادة رأس المال الشركة

المزيد

07 يناير 2016

سوق مسقط يتراجع 0.5% إلى 5390 نقطة.. و"السوقية" تلامس 16 مليار بفضل "مسقط لتوزيع الكهرباء"

المزيد

30 أغسطس 2016

إعلان مناقصة لشركة مسقط لتوزيع الكهرباء

المزيد

15 نوفمبر 2016

إعلان مناقصة بشركة مسقط لتوزيع الكهرباء

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"مسقط لتوزيع الكهرباء" تحذر من إهمال توصيلات الثلاجات العامة

المحليات - أخبار

حظر صيد وجمع الصفيلح باستثناء 10 أيام

الاقتصاد - محلي

المعولي رئيسا لمجلس الشورى

عمان - الدولة والشورى

تطور الحالة المدارية "مها" في بحر العرب الى إعصار مداري .. وتلاشي المنخفض المداري "كيار"

المحليات - أخبار

إعلان إجازة المولد النبوي الشريف للقطاعين العام والخاص

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

صدور تحديث جديد للعاصفة المدارية "مها" في بحر العرب

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

بث مباشر لانتخابات مجلس الشورى 2019

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تطور "سريع" في الإعصار المداري "كيار" .. و"الدرجة الخامسة" تقترب

المحليات - أخبار

"مها" .. منخفض مداري في بحر العرب يتطور إلى عاصفة

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تحذر من ارتفاع الأمواج .. وخبراء: "كيار" ثاني أقوى إعصار بعد "جونو" في بحر العرب

المحليات - أخبار

بالفيديو.. تعرف على مسار الإعصار المداري "كيار".. وأمطار متوقعة على صور وقريات ومسقط

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 3 عن الإعصار المداري "كيار"

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة