"مسقط لتوزيع الكهرباء" تحذر من إهمال توصيلات الثلاجات العامة

مسقط - الرؤية

وجهت شركة مسقط لتوزيع الكهرباء تنبيهًا بشأن ثلاجات المياه العامة، تجنبًا لأي حوادث قد تؤدي إلى مخاطر جسيمة. وقالت الشركة في بيان إنها اطلعت على بلاغات عن حالات تعرض فيها أشخاص للصعق، وأدت إلى الوفاة في بعض الحالات، وذلك عند محاولتهم استخدام ثلاجات المياه العامة، بسبب سوء التوصيلات الكهربائية، وعدم مطابقتها لمعايير السلامة والجودة، وعدم القيام بالصيانة الدورية لها.

وقال البيان إنَّ السلامة العامة جزء لا يتجزأ من أولويات الشركة، لذا تم توجيه هذا النداء إلى كل من يقوم بفعل الخير عبر هذه المشاريع، للتأكد من إتقان العمل، والحرص على ألا يكون سبباً في أذية أحد وهو يقصد فعل الخير.

وقدم البيان عددا من النصائح لتفادي وقوع أي أضرار بسبب هذا الأمر، ومنها التأكد من تركيب ثلاجة الماء من قبل فني كهربائي مُرخص، والتأكد من استخدام مواد كهربائية عالية الجودة، والتأكد من القيام بالصيانة والفحص الدوريين لثلاجة الماء. وأكدت الشركة استعدادها لتقديم معلومات إضافية واستقبال استفسارات الراغبين في التواصل مع مركز الاتصال على الرقم المجاني 80070008.