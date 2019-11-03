الأحد, 03 نوفمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
28 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

حظر صيد وجمع الصفيلح باستثناء 10 أيام

الأحد 03 نوفمبر 2019 02:01 م بتوقيت مسقط

حظر صيد وجمع الصفيلح باستثناء 10 أيام

 

مسقط – الرؤية

أصدر معالي الدكتور حمد بن سعيد بن سليمان العوفي وزير الزراعة والثروة السمكية قرارا وزاريا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية، استنادا إلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 20/2019 واللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 4/94، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

ونصت المادة الأولى من القرار على استبدال البند (أ) من المادة (15) من اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية المشار إليها في النص الآتي "يحظر صيد وجمع الصفيلح طوال العام، عدا الفترة من اليوم السابع من شهر ديسمبر حتى اليوم السادس عشر من الشهر ذاته". وقد نصت المادة الثانية بنشر القرار ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

20 سبتمبر 2017

ميسي يترك الجميع في ذهول باستثناء بالبيردي بعد رباعية جديدة

المزيد

07 أبريل 2015

التدريب على التحريات وجمع الاستدلالات في قيادة شرطة الداخلية

المزيد

27 أبريل 2015

دورة تدريبية في التحري وجمع الاستدلالات بجنوب الشرقية

المزيد

21 يناير 2019

اختتام دورة التحري وجمع الاستدلالات بشرطة مسقط

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

المعولي رئيسا لمجلس الشورى

عمان - الدولة والشورى

تطور الحالة المدارية "مها" في بحر العرب الى إعصار مداري .. وتلاشي المنخفض المداري "كيار"

المحليات - أخبار

إعلان إجازة المولد النبوي الشريف للقطاعين العام والخاص

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

صدور تحديث جديد للعاصفة المدارية "مها" في بحر العرب

المحليات - أخبار

بالفيديو.. أعضاء مجلس الشورى يؤدون قسم اليمين

عمان - الدولة والشورى

نقاشات المنتدى العماني للشراكة والمسؤولية الاجتماعية تبلور "مسودة الأولويات" وسبل تنفيذ المشروعات

مبادرات الرؤية - المنتدى العماني للشراكة والمسؤولية الاجتماعية

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

بث مباشر لانتخابات مجلس الشورى 2019

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تطور "سريع" في الإعصار المداري "كيار" .. و"الدرجة الخامسة" تقترب

المحليات - أخبار

"مها" .. منخفض مداري في بحر العرب يتطور إلى عاصفة

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تحذر من ارتفاع الأمواج .. وخبراء: "كيار" ثاني أقوى إعصار بعد "جونو" في بحر العرب

المحليات - أخبار

بالفيديو.. تعرف على مسار الإعصار المداري "كيار".. وأمطار متوقعة على صور وقريات ومسقط

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 3 عن الإعصار المداري "كيار"

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة