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المعولي رئيسا لمجلس الشورى

الأحد 03 نوفمبر 2019 12:51 م بتوقيت مسقط

المعولي رئيسا لمجلس الشورى

 

مسقط - الرؤية

أختير سعادة خالد بن هلال بن ناصر المعولي، رئيًسا لمجلس الشورى للفترة التاسعة، إثر فوزه بـ 47 صوتًا من أصل 86 صوتًا، وذلك في الجلسة الاستثنائية، التي أقيمت اليوم لانتخاب رئيس المجلس ونائبي الرئيس للفترة التاسعة من بين أعضائه.

وبدأت الجلسة الاستثنائية بقيام أعضاء مجلس الشورى بتأدية القسم في فاتحة الجلسة الاستثنائية لاختيار رئيس المجلس ونائبيه.

وتأتي هذه الخطوة الإجرائية عملاً بنص المادة رقم (58) مكررا (12) من النظام الأساسي للدولة، التي تنظِّم إجراءات الجلسة الاستثنائية، والآلية المتبعة في تنظيم هذه الجلسة، والتي أشارت نصًّا إلى أنَّ مجلس الشورى يجتمع بدعوة من حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- في جلسة استثنائية تسبق دور الانعقاد لانتخاب رئيس للمجلس ونائبين للرئيس لمثل فترته، وبالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس. وفصَّلت اللائحة الداخلية للمجلس في المواد من 91 وحتى 98 الإجراءات التنفيذية أثناء انعقاد الجلسة الاستثنائية.

 

 

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