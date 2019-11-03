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تطور الحالة المدارية "مها" في بحر العرب الى إعصار مداري .. وتلاشي المنخفض المداري "كيار"

الأحد 03 نوفمبر 2019 12:32 م بتوقيت مسقط

تطور الحالة المدارية "مها" في بحر العرب الى إعصار مداري .. وتلاشي المنخفض المداري "كيار"

مسقط - الرؤية

قالت المديرية العامة للأرصاد الجوية التابعة للهيئة العامة للطيران المدني، إن الحالة المدارية "مها" في بحر العرب المتواجدة شرق وسط بحر العرب تطورت إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى بسرعة رياح حول المركز تصل إلى 65 عقدة وتبعد حاليا 850 كم عن أقرب نقطة في السلطنة (رأس مدركة) مع استمرار تحركه بإتجاه الشمال / الشمال الغربي نحو وسط بحرالعرب، مع احتمال تغير مسار حركته نحو الشمال الشرقي باتجاه سواحل الهند خلال ال 48 ساعة القادمة، ولا يوجد احتمال لأي تأثيرات مباشرة خلال الأيام الأربعة القادمة.

وأضافت "الأرصاد" بأنه من المحتمل تدفق السحب الممطرة على سواحل جنوب الشرقية والوسطى يوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر، ويستمر البحر هائج الموج على سواحل محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار ويتراوح أقصى إرتفاع له من ۳ إلى ٤ أمتار، بينما يكون البحر متوسط إلى هائج الموج ويتراوح أقصى إرتفاع له من ١.٥ إلى ۲٫٥ متراً على بحر عمان مع احتمال امتداد مياه البحر على المناطق الساحلية المنخفضة تزامنا مع أوقات المد العالي.

من جهة أخرى أوضحت تحاليل المركز الوطني تلاشي الحالة المدارية (كيار) بالقرب من جزيرة سقطرى والقرن الأفريقي.

ويواصل المختصون بالمركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة تحليل ومتابعة آخر المستجدات على مدار الساعة، وتدعو الهيئة العامة للطيران المدني الجميع إلى التأكد من حالة البحر قبل إرتياده ومتابعة النشرات الجوية والتقارير الصادرة عنها حول تطورات الحالة الجوية

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