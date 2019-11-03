ومضات أنثى

د. ريناس إنجيم | ليبيا
مازلت حبلى ..
بأحاديثك التي نسجتها لي..
على وسادة اللقاء ...
رغم غيابك المتعمد ..
***
بالمناسبة ..
لن أخصص حرفا واحدا ليدل على اسمك ...
خشية أن تغار البقية ..
***
أختبيء خلف كلي ..
لـ أواري جزءا ضيئلا مني ..
كي لا تفضحني لهفتي ..
كلما لمحتك في مرآتي ..
***
أحب الأسئلة الفضفاضة المتسعة ...
التي تضيعني في إجاباتها ..
فلا أجد جوابا ...
غير تقبيلك ..
***
اعتراف ...
أرفض مشاركتي فيك ..
حتى لو كان فنجان قهوة .. !!!
***
للشفاه ذاكرة ..
ذات سعة عميقة ..
**
ك كل ليلة ..
يضاجع حنيني سقف حجرتي ..
لينجب قصائد الصباح ..