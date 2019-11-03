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ومضات أنثى

الأحد 03 نوفمبر 2019 10:43 ص بتوقيت مسقط

ومضات أنثى

د. ريناس إنجيم | ليبيا

 

مازلت حبلى ..

 بأحاديثك التي نسجتها لي..

 على وسادة اللقاء  ...

 رغم غيابك المتعمد  ..

***

 

بالمناسبة ..

لن أخصص حرفا واحدا ليدل على اسمك ...

خشية أن تغار البقية ..

***

 

أختبيء خلف كلي ..

لـ أواري جزءا ضيئلا مني ..

كي لا تفضحني لهفتي ..

كلما لمحتك في مرآتي ..

***

 

أحب الأسئلة الفضفاضة المتسعة ...

 التي تضيعني في إجاباتها ..

فلا أجد جوابا ...

غير تقبيلك ..

***

 

اعتراف ...

أرفض مشاركتي فيك ..

حتى لو كان فنجان قهوة .. !!!

***

 

للشفاه ذاكرة ..

 ذات سعة عميقة ..

**

 

ك كل ليلة ..

يضاجع حنيني سقف حجرتي ..

لينجب قصائد الصباح ..

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